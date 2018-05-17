Gembos güzergahlı Yeni Konya-Antalya yolunda çalışmalar sürüyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Yeni Konya Antalya Karayolunun Antalya il sınırları içerisinde devam eden yol ve tünel çalışmalarında gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi. Kamuoyunda ‘Gembos yolu’ olarak bilinen Konya-Beyşehir-Derebucak-İbradı Ayrımı-Taşağıl yolunda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Konya ile Antalya illeri arasındaki ulaşımın önemli ölçüde kısalacağını vurgulayan Babaoğlu, “Proje kapsamında Antalya iline kadar olan 110 kilometrelik bölümün yapımı tamamlandı. Bu kesimde, Beyşehir-Derebucak arasında yer alan kısmın 26 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 36 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol olmak üzere toplamda 62 kilometrelik bölümün yapımı tamamlanarak trafiğe açıldı. Projede halihazırda Antalya il sınırlarındaki 80 kilometrelik kesimde ise çalışmalar halen devam ediyor. Yol projesinin Antalya bölümünde başlatılan 5 bin metre uzunluğundaki birinci tüpte kazı çalışmaları bitmiş bulunuyor. Bu birinci tüp inşaatında 3 bin 150 metreye kadar olan kısmında kemer beton dökülürken geriye kalan bölümde çalışmalar devam ediyor. Demirkapı Tüneli’nin aynı uzunluğa sahip olacak olan ikinci tüp inşaatında ise çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, 3 bin 200 metreye kadar olan kısımda kazı işlemi bitirilmiş olup, geriye kalan kısım için de çalışmalar sürmektedir” dedi.

Başkan Özaltun ve Kaymakam Özdemir çalışmaları inceledi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile birlikte ikinci tüp kazı çalışmalarının devam ettiği Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Tüneli gezen ve yetkililerden devam eden ikinci tüp çalışmaları ile Antalya il sınırındaki yol çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Özaltun, “Bu bölgeye yaptığımız ziyarette, Demirkapı Tünelindeki ikinci tüp inşaatı ve güzergahtaki yol çalışmalarını yerinde görme imkanı bulduk. Bu çalışmalarda en önemli ve en zor aşamalardan bir tanesi olan 5 bin metre uzunluğundaki çift tüp olan tünel çalışması. Fakat çift tünelden birisi tamamlanırken, diğerinin kalan 2 bin metrelik bölümünün ise ramazan bayramına kadar biteceğini öğrendik. Bu projenin devreye girmesiyle birlikte Konya’dan çıkan ve Antalya’ya gidecek bir vatandaşımız için yol 70 kilometre daha kısalmış olacak. Bununla beraber bunu gidiş-dönüş olarak ele aldığımızda yaklaşık 140 kilometrelik bir mesafeden söz ediyoruz ki, bu vatandaşımızın cebine ekonomik olarak yansıyacak. Ayrıca, yolla birlikte güzergahında birçok sosyal tesis ve alanlar yer alacak. Coğrafi konum açısından Beyşehir bu alanlardan en fazla payı alacak ilçe olacak. Konya-Antalya arasını kısaltacak bu yol projesi için yürütülen çalışmalara ayrılan ödenek yaklaşık 480 milyon lira civarında. Dolayısıyla ülkemizde, son dönemde bir yandan Suriye’de, diğer yandan yurdun değişik yerlerinde terörle verilen amansız mücadeleye rağmen devlet yatırımlarımız da hız kesmeden sürdürüyor. Bu anlamda, gerek yol çalışmalarında, gerekse diğer projelerde bizlere ve bölgemize destek veren bölge milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu’na ve diğer Konya milletvekillerimize, başbakanımıza ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.