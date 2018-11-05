Genç çiftçiler, toprağa dokunmak için Beyşehir'de buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi Bölgesel Çalıştayı" düzenlendi.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği düzenlenen çalıştay, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden gelen aralarında değişik mesleklere sahip gençlerin de olduğu üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu genç çiftçiler katıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Danışmanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Katıksız, AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle gerçekleştirdikleri 'Genç Çiftçi Projesi'nin TBMM'de Tarım, Orman ve Su İşleri Komisyon Başkanlığı da yapan 26. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun öncülüğünde hazırladıkları bir çalışma olduğunu hatırlattı. Projenin kabul görmesinin ardından uygulama sürecini başlattıklarını vurgulayan Katıksız, Türkiye'de kalkınmanın temel dinamiğinin üretimden geçtiğine inandıklarını vurgulayarak, bu çalışma ile yapmak istediklerinin gençleri özellikle tarımsal noktada üretime dahil edebilmek olduğunu söyledi. Katıksız, Türkiye'nin gençlik açısından çok zengin bir profile sahip olduğunu ve üretime kazandırılmasının da ülkenin uzun vadede kalkınma sürecini sağlamlaştıracağını ve bunun da üretime çok büyük ve katma değerli bir şekilde katkı sunmasını sağlayacağını kaydetti.

Ülkenin kalkınma sürecine destek olabilmek adına var olan kaynakların toplumun tamamı için daha etkin bir şekilde kullanılabilmesini amaçladıklarını belirten Katıksız, “Bizim ülke olarak en temel problemlerimizden birisi de hayal kurmayı unutan bir gençlik profilimiz var. Ve gençliğin hayal kurma sürecine katkı sunarak yapmak istediğimiz şey şu; bugün tarımsal üretime gençlerin yönelmesinden ziyade, ulaşmak istediğimiz asıl şey gençliğin üretim kültürü kazanması. Eğer gençliğe üretim becerisi kazandırabilirsek, o zaman emin olun hepimiz çok farklı bir Türkiye'de yaşarız” diye konuştu.

81 ilin gençleri Konya'daki zirvede buluşacak

Proje kapsamında 15 gün sonra da İzmir'de olacaklarını, Marmara ve Ege bölgesinin gençleriyle buluşarak onları da dinleyeceklerini vurgulayan Katıksız, bölgesel çalıştayların tamamlanması sonrasında ise 81 ilden gençleri Konya'da bir araya getiren bir zirve gerçekleştireceklerini söyledi. Zirvede, gençliğin tarımsal üretime dahil olmasına yönelik olarak; ‘gençler neler düşünüyor ve ne tür beklentileri var' buna yönelik bir sonuç bildirgesi ortaya koyacaklarını ifade etti.

Katıksız, “Bizim temel meselemiz; bu ülkede 2-3 genç gerçekten samimi anlamda üretimin parçası olur, başarılı rol model olarak iyi projeler ortaya koyabilirse ve gerçekten tarımsal kırsal üretime dahil olup iyi uygulamaları gerçekleştirebilirse biz o vakit amacımıza ulaşmış olacağız. Bugün temel problemlerden bir tanesi de ülkemizdeki rol model eksikliği, rol modellerin sayısını artırmak istiyoruz. Gençlikte de üç beş tane rol modele ihtiyaç var, bu rol modelleri sağlayabilirsek bu ülkenin kaderi değişecek, biz buna inanıyoruz. Bu yüzden de ‘üretmek için toprağa dokunmaya' diyoruz. ‘Üretmek için toprağa dokunmaya' mantığı bizim için projemizin çıkış noktası. Mesele toprağa dokunmak" şeklinde konuştu.

Katıksız, projenin hazırlanmasında öncülük yapan 26. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile Beyşehir'deki programa destek veren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti.

Grup çalışması ve sunumların yer aldığı çalıştayın tamamlanmasının ardından genç çiftçiler, Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen köy gezisi kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un da eşlik ettiği Gökçimen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir keçi çiftliğini ziyaret etti. Genç çiftçiler, yerleşim merkezinde bir araya geldiği mahalle sakinleriyle proje üzerine sohbetler gerçekleştirdi ve bölgedeki tarımsal alanlarda incelemelerde bulundu.