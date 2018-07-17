Genç diş hekimlerinin mezuniyet sevinci

Süleyman Demirel Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonu’nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmalarının ardından dönem mezunları adına konuşma yapan Diş Hekimliği Fakültesi dönem birincisi Güzide Arsoy, sonrasında yaş kütüğüne plaket çaktı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Üniversitemiz, kendi içerisinde çok sayıda diş hekimliği fakültesi dekanı yetiştirmesinin yanı sıra yetiştirdiği hocalarımızla yine Türkiye’nin birçok yerinde diş hekimliği fakültelerinde öğretim üyesi olarak da hizmet vermektedir. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’deki diş hekimliği fakülteleri arasında çok özel bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Gerek bilimsel açıdan gerek yetiştirdiği öğrenciler açısından böyle bir fakülteden mezun olmak sanırım gençlerimizin, en önemli kazanımlarından birisi olmuştur. Değerli anneler ve babalar, bugün murat alıyorsunuz. İnşallah yavrularınızın mürüvvetlerini de görürsünüz. Bize, emanet ettiğiniz çocuklarınızı sadece sizlerin değil, devletimizin, milletimizin, Allah’ın birer emaneti olarak görüp onları gerek mesleki hayatlarında en güzel yeteneklerle ve ileri teknolojiyle yetiştirmeye çalışırken diğer tarafta onlara, örnek olmak suretiyle kalp ve ruhlarını da biraz doyurmaya çalıştık. İstedik ki asil ve vatansever olsunlar. Hainlerin, kucaklarına düşmesinler. Bilim, yollarını aydınlatan ışık olsun. Örfümüz, adetimiz, kültürümüz, ahlaki, milli ve manevi değerlerimiz mayalarında onları şekillendiren, yetiştiren unsur olsun ki diş hekimi olmadan önce adam olsunlar. Çok şükür ki bugün bunun meyvelerini toplamak için buradayız. Huzurunuzda, çocuklarımızın bu şekilde yetişmesine katkıda bulunan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan 5 sene önce beyaz önlükler giydiniz. Öyle bir hekimlik yapın ki o beyaz önlüklerinize tek bir siyah nokta koymadan ömrünüzü tamamlayın. Bütün mezunlarımızı tebrik ediyor, vatana ve millete hayırlı birer evlat olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Diş hekimliği Fakültesinin ilk mezunlarına plaket takdim edildi

Diş Hekimliği Fakültesinin 26. Dönem mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, “Bugün bir ilki yaşıyoruz. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 1. dönem mezunları ve Fakültemizin ilk eğitim kadrosundan olup daha sonra ayrılmış olan hocalarımız da aramızda bulunuyor. Hem 1’inci dönem mezunlarımızın meslekte 25. yıllarını hem de 26. dönem genç diş hekimlerinin mezuniyet sevincini birlikte yaşıyoruz. Geçmeyecek sandığımız yıllar bir çırpıda geçti. Acısı ve tatlısıyla yılları arkada bıraktık ve 5 yıllık diş hekimliği eğitim öğretim serüvenin sonuna geldik. Sizlerin, bundan sonraki meslek hayatınızdaki başarılarınız üniversitemizin adını yüceltirken bizleri de onurlandıracaktır. Sizlere sağlıklı, başarılı ve uzun yıllar sürdüreceğiniz bir meslek hayat diliyorum. Değerli aileler, böyle evlatlara sahipsiniz bu başarıda sizlerin katkısı çok büyük. Bunun için herkesin huzurunda hepinize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarına günün anlam ve önemine dair plâket takdim edildi.

Kepler havaya fırlatıldı

Hekimlik Yeminini söyleyen genç diş hekimleri, daha sonra protokol üyelerinin elinden diplomalarını aldı. Diplomalarını alan öğrenciler, sahnede 10. Yıl Marşı eşliğinde hep birlikte keplerini havaya attı. Mezuniyet sevincini arkadaş ve aileleriyle paylaşan öğrenciler, bu anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. Törene, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, ilk dönem mezunları, öğrenciler ve aileleri katıldı.