Genç hastanın aort kapağı robotik cerrahi yöntemiyle değiştirildi

İlk gebeliği düşükle sonuçlandıktan sonra nefes darlığı rahatsızlığı ortaya çıkan Esra Tosun Uğurlu, Medicana Konya Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda aort kapağında darlık olduğu belirlenen Uğurlu, Prof. Dr. Ali Sarıgül tarafından robotik-minimal invaziv cerrahi (karın ön duvarında açılan 0,5-1 santimetrelik kesilerden yerleştirilen kamera ve el aletleriyle yapılıyor) yöntemiyle ameliyat edilerek aort kapağı değiştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, “Hastamızın ilk gebeliğinde düşük sonrasında yapılan tahliller sonucunda aort kapağında bir darlık tespit ediliyor. Buna bağlı olarak da ileri tetkikler sonucunda kapağın değişmesine karar veriliyor. Hastamız bize müracaat ettiğinde buna bağlı olarak aort darlığı, nefes darlığı şikayetleri vardı. Yapılan tahliller sonucunda da ameliyatına karar verildi. Hasta, sağlık sektöründe olan bir hastamız olduğu için de özellikle önden kesi istemedi, bunun üzerine biz kendisine sağ ikinci kosta arasından girerek ameliyatını yapabileceğimizi ama bunun başarı oranının çok yüksek olamayacağı, eğer bunu yapamazsak daha sonra önden kesi yapacağımızı söyledik. Hastamızın da buna karar vermesi üzerine sağ ikinci interkostal aralıktan girerek aortasına ulaştık ve aort kapağını değiştirdik. Hastamız gayet sağlıklı vaziyette. Bu ameliyat tabii her hastaya uygulanacak olan bir ameliyat değil, uygunluğu şart. Aortun yapısının bu ameliyata uygun olması gerekiyor. Hastamızda bu ameliyatı tercih etmemizdeki en büyük etken hastanın genç olması, bayan hasta olması, bunlar bizi etkiledi. Hastamızın da bu yönde eğilimli olması bu şekilde bir ameliyatla minimal invaziv dediğimiz teknikle bu ameliyatı yapıp, hastamızı taburcu edebilecek seviyeye getirdik” ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir sıkıntı yok, iyileşiyorum, daha iyiyim"

Kalp ameliyatı olan Esra Tosun Uğurlu, hamilelik sırasında oluşan bir sıkıntısı olduğunu ifade ederek, "Daha sonra kardiyoloji doktorlarına yönlendirildiğimde aort kapağında darlık olduğu söylendi. O darlıkla birlikte ameliyatın gerçekleşmesi gerektiği söylendi. Benim öncesinde herhangi bir sıkıntım yoktu, o sıra bir nefes darlığı oluştu, o şikayetlerle geldim. Kalp ameliyatı için yaptığım araştırmalarda ve diğer hastanelerin önerisiyle Ali hocama geldim. Onun bizi rahatlatması ve bize güven vermesiyle ameliyat olmaya karar verdim. Ali hocamla konuştuğumda sternum, yani iman tahtasının kesilmesini istemediğimi söyledim. Ali hocam da ’eğer anatomik yapın, uygunsa karar verebiliriz ama bakmamız gerekiyor, uygun olmazsa açarız’ dedi. Daha sonra bakıldı karar verildi, küçük kesiyle yapılacağı söylendi. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, iyileşiyorum, daha iyiyim” diye konuştu.