Genç iletişimcilerin mezuniyet heyecanı

22. dönem mezunlarını veren İletişim Fakültesinde yaklaşık 650 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde (SDKM) gerçekleştirilen törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 2017-2018 akademik yılı 22. Dönem Mezuniyet Töreni’nde, yaklaşık 650 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını söyledi. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Prof. Dr. Kalender, “Sizler fakültemizde çağın, sektörün gereklerine uygun olarak iyi bir eğitimle yetiştiniz. Aldığınız teorik bilgiyi sektöre uygulamak üzere, iletişim sektörünün birçok alanında başarıyla çalışabilecek bir donanıma sahip oldunuz. Bu donanımınızın sizlere en iyi kapıları açacağına yürekten inanıyorum. Hayatınızda iyi insanlarla karşılaşmanızı, mutlu ve başarılı olmanızı, sağlıklı bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Mezunlarımız önemli başarılara imza atıyor”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu belirterek, üniversitenin yaklaşık 77 bin öğrencisiyle köklü ve güçlü bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Her yıl yaklaşık olarak 20 bin öğrenciyi, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı bir şekilde mezun etme hedefiyle çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Şahin, üniversitelerin başta, “bilgi ve bilimi üretmek”, “üretilen bilgi ile bilimin ürüne dönüştürülmesi”nin öncelikli amaçları arasında yer aldığını aktardı. Toplumların kaotik süreçlerde, huzura kavuşmasında iletişim sektörünün önemli bir misyona sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Şahin, “Sizler, genç mezunlarımız, böyle bir mesleğin mensubu olarak bugünden itibaren hayata başlayacaksınız. İletişim Fakültemiz, ülkemizin en güçlü, en köklü, altyapısı en iyi olan ve ortaya koyduğu başarılarla, aldığı ödüllerle kendini ispat etmiş bir fakültedir. Akademisyen kadromuz çok güçlü. Önemli üniversitelerin iletişim fakültelerinin akademik altyapısını buradan yetişen arkadaşlarınız sağlamışlardır. Yine mezunlarımız ülkemizin medya kuruluşlarında, film, sinema, tiyatro ve sanat alanlarında çok başarılı icraatlar ortaya koymaktadır. Onlar bizim gurur vesilemiz oldular. Yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum. Basın etiğine bağlı kalarak mesleklerini icra edeceklerine inandığımızı ifade ediyorum. Hayatları boyunca doğumlarından bugüne kadar onları yalnız bırakmayan ailelerine teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın yetişmesinde büyük emekler sarf eden, gecesini, gündüzünü birbirine katarak onların iyi bir eğitim alması için çalışan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Mezuniyet gününde diploma alacak arkadaşlarımızın, bundan sonraki hayatlarının her zaman başı dik, alınları açık bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

650 öğrenci mezuniyeti keplerini havaya atarak kutladı

Prof. Dr. Şahin’in konuşmasının ardından, protokol üyeleri tarafından fakültede dereceye giren öğrencilere plaket ve diploma takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’in sarılarak diploma ve plaketini takdim ettiği fakülte birincisi Doğan Can Gazaz, mezuniyet kütüğüne isminin bulunduğu plakayı çaktı. Ardından, fakülteden mezun olan yaklaşık 650 öğrenci, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya attı. Duygulu anların da yaşandığı törende öğrenciler, daha sonra aileleriyle sevinçlerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.