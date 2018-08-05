Genç kız arkadaşını rahatsız eden şahsı bıçakladı

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi Ahmet Özdemir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Arzu B., ayrıldığı eski erkek arkadaşı Selçuk G. tarafından sürekli rahatsız edilmeye başlandı. Arzu B., evine gelerek kendisini yine rahatsız eden Selçuk G. ile tartıştı. İkili daha sonra dışarıya çıkarak tartışmalarına devam etti. İkilinin tartışmasını evden izleyen Arzu B.’nin arkadaşı S.N. (17), Selçuk G.’nin silah çekip tehditler savurması üzerine evden aldığı meyve bıçağıyla dışarıya çıktı. Tartışmaya müdahil olan S.N., arkadaşını rahatsız eden Selçuk B.’yi göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Selçuk G., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Sedyeyle acil servise taşınan Selçuk G., yüzünde oksijen maskesi olmasına rağmen kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi. Tedavi altına alınan Selçuk G.’nin göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Arzu B. ve bıçaklama olayına karışan S.N. polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 genç kız, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hastane çıkışında genç kızlar, bir gazetecinin “Neden bıçakladınız?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, tartışmanın yaşandığı alanda bulunan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet meyve bıçağına incelenmek üzere el koydu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.