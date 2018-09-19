Genç kızdan tedavisinde kendisine destek olan Başkan Akkaya'ya teşekkür

Konya'nın Akşehir ilçesinde hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve bir gözünde de görme kaybı yaşayan 19 Yaşındaki Fatma Melisa Yıldırım, hastalığının tedavisinde kendisine büyük destek veren ve yardımlarda bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret ederek kendi elleriyle yaptığı gül buketini armağan etti.

5 yıl önce rahatsızlanan ve kendisine bir tıp fakültesinde MS hastası teşhisi koyulan Fatma Melisa Yıldırım, hastalığının daha da artmasıyla başka bir hastaneye kaldırıldığı burada da kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğu anlatarak, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan tedavisi için yardım istediklerini anlattı. Başkan Akkaya'nın kendileri ile yakından ilgilendiğini söyleyen Yıldırım, başkanın kendilerini Ankara Tıp Fakültesi Hastanesine önderdiğini ve burada her iki hastalık konusunda da yanlış teşhis konulduğunu öğrendiklerini ve burada 2 yıldır uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştuğunu belirtti. Başkan Akkaya'yı annesi ile birlikte makamında ziyaret eden Fatma Melisa Yıldırım, destekleri ve yardımları için kendi elleriyle yaptığı ve ismini ‘Sevgi Günü' koyduğu gül buketini Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya hediye etti. Hastalığının tedavisi için eğitimine ara verdiğini belirten Yıldırım, eğitimine devam etmek için de Başkan Akkaya'dan destek istedi.

Yapılan ziyaretten ve Fatma Melisa Yıldırım'ın sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “Belediyelerin görevi sadece yol, kaldırım yapmak değil, zorda olan, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da yanında olabilmektir. Hastalığı nedeniyle bize başvuran kızımızı Akşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz vasıtasıyla Ankara'ya göndererek gerekli tedavilerinin yapılması konusunda destek verdik. Şu anda onu karşımızda yürüyebilen ve hastalığından kurtulmuş bir halde görmek bizim için mutlulukların en büyüğüdür. Kendisine geçmiş olsun diyor, eğitimi içinde gerekli desteği vermeye devam edeceğimizi belirtiyorum” dedi.