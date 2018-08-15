Genç KOMEK Yaz Kampı 10 bin öğrenciyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu kapsamında Kent Ormanı’nda düzenlenen yaz kampına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı katıldı. Kampta öğrencilerle sohbet ederek kurulan eğitim alanları ile oyun parkurlarını inceleyen Özboyacı, kamp hakkında bilgi alarak çocukların oyunlarına katıldı.

Kampta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özboyacı, kamptaki çocukların memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Tüm çocuklarımızın gözleri pırıl pırıl parlıyor. Burası çocukların hem sporla ilgili birçok aktiviteye katılabildiği hem enerjilerini atabildikleri hem de siyer derslerini aldıkları ama bunun yanında da birçok oyunla kabiliyetlerini geliştirebildikleri çok güzel bir ortam olmuş. Yine burası, belediyecilik anlamında ne kadar başarılı işler yapıldığının da bir göstergesi. Türkiye’nin geleceği işte bu çocuklarımızdır. İnşallah bu çocuklar, bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getirecek bir şekilde yetişecekler. Yarınımızın teminatı olan genç kardeşlerimizi böyle görünce bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK Yaz Okulu bünyesinde gerçekleştirdiği yaz kampı bu ziyaretle birlikte tamamlanmış oldu. Öğrenciler, kamp programları kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile de buluştu.

Kamp 10 bin öğrenciyi ağırladı

Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı’nda kurulan oyun kampına 2 ayda 10 bin öğrenci katıldı. Doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiren hem de birçok alanda eğitim alan öğrenciler, birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşti. Siyer, İlk Yardım, Trafik gibi bilgilendirme istasyonlarının bulunduğu kampta eğitmenler eşliğinde; survivor parkuru, balonla bardak taşıma, çember taşıma, halat çekme, hulalop oyunu, sandalye kapmaca, çuval yarışı, tabu ve mantar toplama gibi çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, dinlenme zamanlarında siyer, Hadis-i Şerif, değerlerimiz ve adab-ı muaşeretle ilgili küçük yarışmalarla bilgilerini pekiştirdi.