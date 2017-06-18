Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtlarda son fırsat

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 8-16 yaş grubu arası öğrencilere “Spor”, “Sanat” ve “Dinimiz - Değerlerimiz” eğitimleri verilecek. Konya genelinde 2 yılda 50 bin öğrenciye yaz tatillerinde “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri veren Genç KOMEK Yaz Okulu, bu yıl da binlerce öğrencinin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirerek eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor.

“Genç KOMEK 71 farklı noktada”

Konya Valiliği’nin koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri, İl Müftülüğü ve ilçe belediyelerinin de katkısı ile gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve ilçelerinde 71 farklı noktada, 42 KOMEK merkezi, 29 okul, 25 spor salonu, 21 yüzme havuzunda yapılacak. Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Kart uygulamasından yararlanan ailelerin çocukları, Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim yardımı alan öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar, devlet koruması altında olan çocuklar ile kaymakamlıklardan ve muhtarlardan ihtiyaç durumunu gösterir belge alan ailelerin çocukları ücretsiz olarak yararlanıyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında öğrencilere “Şehrimi Tanıyorum” turları düzenlenecek, her öğrenciye bir eğitim seti, her yaşa göre kaynak ve Yaz Okulu anı defteri verilecek. Kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde eğitim alacağı Genç KOMEK Yaz Okulu’nda isteğe göre sabah veya öğleden sonra grupları tercih edilebiliyor.

“Ön başvurular internetten”

Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıtlar, www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden alınıyor. Ön kayıt yaptıranların ders seçimi ve kayıt onayı için 23 Haziran tarihine kadar mutlaka ilgili kurs merkezine başvurması gerekiyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda Ramazan Bayramı sonrası, 3 Temmuz’da başlayacak eğitimler 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Yaz Okulu’nun kayıt ücretleri Selçuklu, Meram ve Karatay’da ikamet edenler için tüm dönem 100 lira, diğer ilçelere tüm dönem 50 lira.