Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları 1-13 Haziran tarihleri arasında alınacak. Genç KOMEK Yaz Okulu Konya genelinde 3 yılda 70 binden fazla öğrenciye yaz tatillerinde “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri vererek Türkiye’ye örnek oldu. Genç KOMEK Yaz Okulunda her yıl belli bir müfredat uygulanarak çocukların her anına yönelik eğitimler, yayınlar, sanatsal ve sportif faaliyetler yaş gruplarına özel olarak veriliyor. Öğrenciler okul stresinden uzak, eğlenceli, sportif ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve paylaşma gibi değerlerle birlikte Peygamber Efendimizin hayatı ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor.

"Genç KOMEKKonya’nın her yerinde"

Konya Valiliği’nin koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri, İl Müftülüğü ve ilçe belediyelerinin katkısı ile gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve ilçelerinde 71 farklı noktada, 36 KOMEK merkezi, 35 okul, 7 spor salonu, 51 yüzme havuzunda yapılacak. Dinimiz ve Değerlerimiz, Spor ve Sanat modüllerinden oluşan Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında, öğrencilere oyun kampı, yarışma ve turnuvalar, şehir turları düzenlenecek, her öğrenciye bir eğitim seti ve her yaşa göre kaynak verilecek. Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri sabah ve öğleden sonra iki ayrı saatte verilirken erkek ve kız öğrenciler ayrı gruplar halinde eğitim alacak. Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Kart uygulamasından yararlanan ailelerin çocukları, Büyükşehir Belediyesi’nden eğitim yardımı alan öğrenciler, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar, devlet koruması altında olan çocuklar ile kaymakamlıklardan ve muhtarlardan ihtiyaç durumunu gösterir belge alan ailelerin çocukları ücretsiz olarak yararlanıyor.

Genç KOMEK’te ihtisas eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda bu yıl ilk kez ihtisas eğitimleri de verilecek. Bu kapsamda robotik kodlama eğitimleri 11-13 yaş grubundaki öğrencilere Bosna Hersek, Büyük Aymanas ve Karatay KOMEK binaları ile Hasan Sert İlkokulu’nda, 14-16 yaş grubundaki öğrencilere Alaaddin KOMEK binasında verilecek. Arapça ve İngilizce A1 ve A2 seviyelerinde verilecek yabancı dil ihtisas eğitimi 11-13 yaş grubundaki öğrencilere Meram Fen Lisesi, Mustafa Bülbül İmam Hatip Okulu ve Cengiz Topel İlkokulunda; 14-16 yaş grubundaki kız öğrencilere Mengene, Selçuklu ve Alavardı ASEM’de, 14-16 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Alaaddin KOMEK’te gerçekleştirilecek. İleri seviye Kur’an-ı Kerim eğitimi ise 7-16 yaş grubundaki öğrencilere Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Okulunda verilecek.

Kayıtların onaylatılması gerekiyor

7-16 yaş grubuna eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen Genç KOMEK Yaz Okulu’na sınırlı tutulan kayıtlar, 13 Haziran’a kadar www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden alınacak. Ön kayıt yaptıranların ders seçimi ve kayıt onayı için mutlaka ilgili kurs merkezine başvurması gerekiyor. Eğitimler, Ramazan Bayramı sonrası, 25 Haziran’da başlayacak. Yaz Okulu’nun kayıt ücretleri Selçuklu, Meram ve Karatay’da ikamet edenler için tüm dönem 100 lira, diğer ilçelere tüm dönem 50 lira olarak belirlendi.