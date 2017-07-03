Genç KOMEK Yaz Okulunda yeni dönem başladı

Genç KOMEK Yaz Okulu başlangıcında öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, son yıllarda KOMEK’in yeni bir faaliyeti olarak gençlere hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Gençlerin yaz aylarında daha iyi vakit geçirmesi, milli ve manevi değerler açısından, spor ve sanatsal açıdan gelişim sağlamaları amacıyla hizmet veren Genç KOMEK Yaz Okulunun yeni döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, “Konya genelinde yaz aylarında 17 binden fazla gencimize eğitim verilecek. KOMEK’in kuruluşundan bu yana eğitim alanlar ve Genç KOMEK’e katılanların sayısı 500 bini geçti. 8 hafta sürecek olan Genç KOMEK Yaz Okulunda sabah ve öğle gruplarında eğitim verilecek. Günde 3 saat Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler, geri kalan 2 saatte de spor ve sanat eğitimleri verilecek. 2 gece, 2 gündüz kamp faaliyeti ile de öğrenciler farklı bir etkinliği imza atmış olacak. Engelli kardeşlerimiz için de zihinsel ve fiziksel engelli çocuklarımıza yaz kursu eğitim de verilmiş olacak” dedi.

“Konya’nın manevi kalkınmasına katkı yapıyoruz”

Genç KOMEK Yaz Okulu faaliyetinin Konya’nın şehir kültürüne, gençlerin eğitimine, Konya’nın manevi kalkınmasına katkı yaptığını kaydeden Başkan Akyürek, “Konya’da amacımız sadece fiziki çalışmalar yapmak değil, aynı zamanda insanımızın ve gençlerimizin yetişmesine katkı yapmaktır. Genel olarak KOMEK Kurslarımız, özel olarak da KOMEK Yaz Okulu Konya’mızın genel eğitimine, gençlerimizin eğitimine katkı yapma faaliyetimizdir. Bu faaliyetteki işbirliği nedeniyle Sayın Valimize, Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza, Halk Eğitim Müdürlüklerimize ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimler 8 hafta sürecek

25 ilçede 71 binada başlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Genç KOMEK Yaz Okulu, 8-16 yaş grubu arası öğrencilere sanat eğitimi, değerler eğitimi, spor, kariyer buluşmaları, şehir turları, doğa kampları, şehir kültürü ve tarih bilinci çalışmaları, adabı muaşeret ve edepli yaşama dersleri, pratik dikiş teknikleri, ebru, el sanatları, mutfak kullanım bilgileri, yüzme, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç gibi sporlarla dolu dolu bir yaz yaşatacak.