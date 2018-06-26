Genç KOMEK Yaz Okulunda yeni dönem başladı

Genç KOMEK’te eğitimlerine başlayan çocukları sınıflarında ziyaret eden Altay, Kur’an-ı Kerim sınıfındaki minik öğrencilere Elif Ba okutarak heyecanlarına ortak oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulunun yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

“Çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde başlayan eğitimlerin açılışına katıldı. Konya merkez ve 31 ilçede 71 merkezde toplamda 19 bin 400 öğrenci ile ders başı yaptıklarını dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, “Amaç, okulların tatil olması ile birlikte çocuklarımızın yaz aylarını boşa geçirmemesi adına Genç KOMEK ile onların gelişimlerine katkı sağlamak. Bu bağlamda çocuklarımıza dinimiz ve değerlerimiz sonra da sanat üzerine eğitimler veriyoruz. Dinimiz değerlerimiz bölümünde Peygamber Efendimizin hayatını öğrenen öğrencilerimiz, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi kapsamındaki modüllere katılıyor. Spor ve sanat dalında da yaşlarına, cinsiyetlerine ve vücut yapılarına uygun spor dallarından faydalanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“5. yılımıza özel yeni modüller ekledik”

Konya’dan başlayan ve uluslararası bir marka haline gelen KOMEK bünyesindeki Genç KOMEK Yaz Okulunun beşinci yılına girdiğini hatırlatan Altay, “5. yıla özel yeni modüller eklendi. Günümüzde bilim ve teknolojinin en önemli gündemi robotik kodlama. Çocuklarımıza kodlamanın başlangıcı eğitimini veriyoruz. Ayrıca yabancı diller bölümünde çocuklarımıza seçtikleri dili öğrenmeleri fırsatını sunuyoruz ve ileri derecede Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Bununla birlikte Genç KOMEK’e kayıt olan bütün çocuklarımıza kendilerine özel tasarlanmış çantaların içinde çeşitli hediyeleri de takdim ediyoruz” dedi.

“Çocuklarımız için sosyal etkinlikler de yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK’in sadece derslerden veya eğitimlerden ibaret olmadığına da vurgu yaparak, “Özellikle spor ile birlikte her çocuğumuzun haftada iki kez yüzme havuzuna gitmesine imkan sunuyoruz. Bununla birlikte çocuklarımız için özel hazırlanmış kamp alanında Kent Ormanı’nda takım ruhunu oluşturabilecekleri bir eğitim ile birlikte Konya gezileri düzenleniyoruz. Tüm programlarımızda olduğu gibi Genç KOMEK’ten de dezavantajlı ailelerimizin çocukları ile yüzde 40’a kadar engeli olan kardeşlerimiz ücretsiz yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Hem tatil yapacağız hem de kendimizi bilgiyle donatacağız”

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da programda yaptığı konuşmada proje için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Gürsoy, “Bugün Konya’mızda 7-14 yaş grubundan 20 bine yakın öğrencimiz Genç KOMEK’in imkanlarından faydalanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de okullarımızın tümünü öğrencilerimizin hizmetine açtık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bütün spor sahaları, yüzme havuzları, futbol sahaları sizlerin emrinde. Hem okuyacağız hem eğleneceğiz hem tatil yapacağız hem de kendimizi iyi bilgilerle donatacağız” diye konuştu.

Başkan Altay Kur’an-ı kerim sınıfında derse katıldı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılış programının ardından Genç KOMEK’te eğitimlerine başlayan çocukları sınıflarında ziyaret etti. Altay, Kur’an-ı Kerim sınıfındaki minik öğrencilere Elif Ba okutarak heyecanlarına ortak oldu.