“Genç Liderler” projesi sona erdi

Meram Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençliğin Dirilişi Derneği ve Meram Gençlik Meclisi’nin işbirliğiyle “Yeni Türkiye Vizyonunda Genç Liderler” projesi 9 ay gibi uzun bir maraton sonrası gerçekleştirildi.

Projenin kapanışında konuşan Proje Koordinatörü Musa Horzum projenin liderlik misyonu üstlenecek gençlerin, toplum içinde doğru ve etkili iletişim kurmalarını sağlamak, olayları doğru analiz etmelerini ve kültürlerin dünyaya etkilerini anlamalarını başarabilmeleri amacıyla organize edildiğini söyledi.

100 öğrenciye, 10 başlıkta ders verildi

Bu kapsamda Konya’da eğitim gören 100 lise öğrencisine 10 başlıkta eğitim verildiğini söyleyen Horzum, “Gelişen ve büyüyen ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecek geleceğin liderlerini belirleyip Yeni Türkiye’nin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Lider adaylarının, ‘Liderlik ve lobicilik, Algı Yönetimi, Girişimcilik ve İnovasyon, Diksiyon, Etkili İletişim ve Sosyal Medya, Takım çalışması, Kriz ve Stres Yönetimi’ gibi dersler aldığını kaydeden Horzum, Yeni Türkiye vizyonunda Genç Liderlerin 2023 hedefleri doğrultusunda fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“İyi yetişmiş gençler 2023 için en önemli fırsattır”

Yeni Türkiye’nin yapı taşları olacak olan gençlerin içinde bulunduğu ortamı daha kolay algılayabilmelerini sağlamak amacıyla derslerin şekillendiğini belirten Horzum, “Yeni Türkiye vizyonunda geleceğimizde söz sahibi olacak bilge karakterler oluşturmak, genç nesillere vatan ve millet sevgisi başta olmak üzere ülkemizin gelişiminde her türlü katkıda bulunmasını idrak edebilecek şuurda olmalarını sağlamak, ayrıca geleceğimizin mimarı gençlerimizin donanımlı ve ülkemizi süper güç seviyesine ulaştırabilecek bir gençlik için yola çıktık. Milli kimliğimizi, kültür ve medeniyet geçmişimizi bugüne taşıyan yöneticilerimizin siyasi, dini, hukuki ve ilmi açıdan gelişmelerinin esas sebebi başta aileleri olmak üzere almış oldukları bu eğitimlerdi. Genç liderler, 2023 hedefleri doğrultusunda fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu proje ile, gençlerimizin dünya görüşlerine katkı sağlamayı, verilen eğitimler ile liderliğe teşvik etmek amacıyla bu projemizi gerçekleştirdik. Sonuçları itibariyle başarılı bir proje olduğunu görmek bizleri fazlasıyla memnun etti” şeklinde konuştu.

“Mevzu gençlik olunca akan sular duruyor”

Projeye katılan isimlerden biri olan AK Parti Konya eski Milletvekili Hüsniye Erdoğan’da yaptığı açıklamada, böyle önemli bir projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Bakanlığımıza ve Meram Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Projenin içeriğine bakıldığında ne denli önemli bir görevi yerine getirdiğinin anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, Yeni Türkiye hedeflerine ulaşmada en önemli aracımızın ve basamağımızın gençler olduğunu belirtti. Geleceğimizin teminatı gençler olmadan hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, “Gençlerimizi 2053’ea, 2071’e her türlü donanıma hakkıyla sahip insanlar olarak ulaştırmak en önemli görevimizdir bugün. Bu yolda atılmış çok önemli bir proje olan bu çalışmanın içinde olmak benim için çok önemliydi. Alanlarında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. Bizim çalışmalarımızda ‘Gençler’ deyince akan sular duruyor. Onlar için geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtabilmek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm arkadaşlarımız her türlü imkanı seferber etti. Özellikle Cumhurbaşkanımız onların eğitimi ve kendilerine olan özgüveninin artması adına sürekli tavsiyelerde bulunuyor. Bu nedenle bu çalışmanın sadece 100 kişi ile sınırlı kalmayıp genişleyeceğini ve zamana yayılarak sürdürüleceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Sırada liderlik akademisi var”

Konya İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Harun Çalışkan da yaptığı açıklamada, projede bakanlıklarının da desteği olduğunu hatırlattı. Gençlere destek amacıyla onlara kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirten Çalışkan, “Geleceğimizi yükseltmek adına boş duracak tek anımız yok. Bundan sonrada bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olacağız. Bu yönde çalışmaların artarak devam etmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.

Proje koordinatörü Tayfun Pala ise, verilecek desteklerle bu çalışmalara ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Projeyi ‘Liderlik Akademisi’ kurarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Pala, “Bu birlikteliği sürdüreceğiz. Yeni Türkiye vizyonuna bu şekilde katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.