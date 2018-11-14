Genç Mali Müşavirler Platformundan 'arabuluculuk' talebi

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan arabuluculuğun TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte ticari davalar içinde geçerli olacağı düzenlemelerle ilgili, arabuluculuk yetki kapsamına mali müşavirlerinde mutlaka alınması gerektiği konusunda talepte bulundu.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle arabuluculuk konusunda çok önemli yeni düzenlemeler yapıldığını ve yeni düzenlemenin içerisine “kendi konusunda uzman” olan herkesin arabulucu olabilme yeterliliğinin eklenmesini talep etti. Platformdan yapılan açıklamada, “Mevcut haliyle arabuluculuk işçi ile işveren arasındaki hukuki sorunları giderebilmek için işleyen hukuki bir mekanizmadır. Hukuk Fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olan kişiler arabulucu olarak görev alabilmektedir. TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte arabuluculuğun kapsamı genişlemekte ve bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacağı düzenlemeler yapılmaktadır. Sadece hukuk bilenin muhasebeden anladığını, sadece hukuk bilenin mimarlıktan, mühendislikten anladığını iddia etmek kabul edilebilir bir uygulama değildir. Ticari davaların büyük bir kısmı mesleğimiz olan mali müşavirliği kapsamaktadır. Bu sebeple meslek mensuplarımızın da arabuluculuk konusunda önünün açılmasını istiyoruz ve talep ediyoruz” denildi.

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.