Genç Mali Müşavirlerden basit usule tabi mükelleflere hatırlatma

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu'ndan yapılan açıklamada, “Basit usulde vergilendirilen mükellefler sisteme 30 Haziran 2018 de başvuru yapacakları ve kayıtları ise 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 3 aylık periyotlar ile yapacakları belirlenmişti. 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 499 seri nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile Basit usul esasına tabi mükelleflerin defter beyan sistemine başvuru tarihi 30 Eylül 2018 olarak yeniden düzenlendiğini belirten Konya Genç Mali Müşavirler Platformu bu tebliğe göre; alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapacakları yeniden belirlenmiştir” denildi.

Yapılan açıklamada, “Söz konusu başvuruların, basit usule tabi mükelleflerin, kendileri, meslek odaları veya VUK Genel Tebliği ekinde yer alan ‘Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi' imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla, yapabileceklerdir. Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, 30 Nisan 2018 ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine kadar sisteme işlemeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.