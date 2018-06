Genç Sağlıkçıların mezuniyet heyecanı

Törende, 610 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 6 bölüm, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’ndan 1 bölümde mezuniyet heyecanına ortak olduklarını söyledi. Fakülte olarak 22’nci kuruluş yıl dönümünde 18’inci dönem mezunlarını verdiklerini, bugüne kadar 3 bin 700 mezunu sağlık sektörüne dahil ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Dönmez, “Mesleğinizi icra ederken atacağınız her adımda, bizler, hocalarınız, meslektaşlarınız olarak varlığımızla bilgimizle tecrübelerimizle ve kalbimizle sizlerin hep yanınızda olacağız. Selçuk Üniversitesi’nin gönüllü elçileri olarak sürdüreceğiniz hayatınızda sonsuz başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye sağlık hizmeti sunumunda en iyi durumda”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi’nin yaklaşık 77 bin öğrencisiyle güçlü ve köklü bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Üniversitelerin, ülkelerin gelişmişliklerinin en önemli yansımalarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, bu doğrultuda izan ve ölçüden sapmayan, değerleri bulunan, yaşam tarzının yönünü tayin edecek normları olan gençler yetiştirmeye gayret ettiklerini aktardı. Her zaman öğrenci ve mezunların yanında olduklarını dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Hocalarının, bizlerin kapıları her zaman öğrencilerimiz için açık. Hayatlarıyla ilgili geleceğe dönük alacakları her kararda onlara doğru ve sağlıklı bilgiyi vermekte her zaman için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde yaptığı atılım ve hamlelerle dünyada sağlık hizmetinin sunumunda en iyi duruma gelmiştir. Barack Obama uzmanlar göndererek Türkiye’nin sağlık arz sistemini inceletmiştir. İngiltere uzmanlar göndererek Türkiye’nin uyguladığı sistemi inceletmiştir. Dünyanın diğer ülkeleri de örnek almak için temsilciler göndermektedir. Bize düşen vazife ulaştığımız bu seviyeyi muhafaza ederek daha ilerilere taşımaktır. Onun için de kaliteli insana ihtiyacımız var. Şimdi sadece bir lisans mezuniyetiyle dünyanın en iyi ebesi olunmaz ama dünyanın en iyi ebesi olmak için gereken ne ise kurslar alınması gerekiyorsa kurslar, ilave eğitim alınması gerekiyorsa onun alınması lazım. Stajlar yapılması gerekiyorsa onun yapılması lazım. Şu anda en iyi sağlık hizmetini veriyor olmamızın yanı sıra en iyi sağlıkçıları da biz yetiştiriyoruz. Ben 1999’dan beri dünya sağlık sisteminin içerisindeyim, ülkeleri görüyorum. Avrupa Cerrahi Derneği’nin ikinci başkanlığını yaptım, yönetim kurulunda uzun yıllar görevde bulundum. Eğitimle ilgili tüm yapıları inceledim. Bireysel beceri anlamında bir defa üstümüze yok. Organizasyon anlamında çok öndeydiler. Son 10 yılda onu da kapattık. Yetiştirdiğimiz personel, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve diğer öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerle gerçekten büyük beceri, başarı elde ediyor. Dünya bizden sağlık personeli istiyor. Geçen yıl bizden istenilen rakam 20 bin civarında başta hemşire olmak üzere sağlık personeliydi ama yetiştirdiğimiz insanlar ve öğrencilerimizin büyük çoğunluğu yabancı dil bilmedikleri için kalıyor, sınır kapısının ötesine geçemiyor. Bu nedenle mezunlarımızın hangi dil olursa olsun, Arapça olur, İngilizce olur, Fransızca olur, Çince olur mutlaka bir yabancı dil öğrenme önem arz ediyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin’in konuşmasının ardından, fakültede dereceye giren öğrencilere plaket ve diploma takdim edildi. Sonrasında, fakülte ve yüksekokuldan mezun olan yaklaşık 610 öğrenci, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.