Gençler Türkiye'nin geleceği için bir araya gelecek

MÜSİAD EXPO fuarı kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini bir araya getiriyor.

Yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılımcının beklendiği 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, bu yıl 24 Kasım 2018'de “İşin başında gençler var” sloganıyla gerçekleştirilecek. “Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi” ana temasıyla birçok alt başlığın konuşulacağı kongrede, yeni nesil girişimci fikirlerin değerlendirilmesi ve yatırım yapılabilecek projelerin öne çıkartılması hedefleniyor.

Genç MÜSİAD üyelerinden genç girişimcilere kitle fonlaması için fırsat Girişimciye Destek Proje Yarışması Startup Roadway'e yapılan başvurular ön eleme ve iki yarı final aşamasında değerlendirilecek olup, finalde, jüri karşısına çıkacak projeler belirlenecek. Finale kalan 6 girişimcinin yapacağı sunumlar sonunda seçici jüri ve salonda bulunanların oylarıyla birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek. İlk üçe giren yarışmacıların ödüllendirileceği yarışmada ilk 10'a giren projelere, fonluyoruz.com kitle fonlaması platformunda yer verilecek ve fonlama imkânı tanınacak. İlk yirmiye giren projeler ise, MÜSİAD EXPO Fuarı'nda yer alacak yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran yaptığı açıklamada, 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi, ülke genelindeki Genç MÜSİAD şube başkanları, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, Kuveyt, Bosna Hersek ve Filistin Şube Başkanlarının bir araya geleceğini söyledi. Başaran, “Kongrede, Dijital Para, İnovasyon ve Kurumsallaşma, Dönüşen Dünyada Ekonomi ve Geleceğin Meslekleri önemli konuşma başlıkları konuşulacak. Firmalaşan Girişimcilik Modellerinin ele alınacağı kongrede gelecek vadeden yeni projelere de fon oluşturulması hedeflenmektedir” dedi.