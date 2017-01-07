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07 Ocak 2017 15:26

Gençlerin gözünden 15 Temmuz paneli

Gençlerin gözünden 15 Temmuz paneli

07 Ocak 2017 15:26

Konya Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençlerin Gözünden 15 Temmuz’ adlı panel düzenledi. Panelde, Medeniyet Akademi 2023 projesindeki öğrenciler, 15 Temmuz ile ilgili duygularını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Gazeteci Yazar Turgay Güler moderatörlüğünde, “Gençlerin Gözünden 15 Temmuz Paneli” düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde, Medeniyet Okulu bünyesinde oluşturulan “Medeniyet Akademi 2023” projesindeki öğrenciler, 15 Temmuz ile ilgili duygularını ifade etti. Panelin moderatörlüğünü yapan Gazeteci Yazar Turgay Güler, dünyaya söyleyecek sözü olan tek milletin Türk milleti olduğu belirterek, “Medeniyet tasavvuru açısından ortaya değerler koyacak olan tek millet biziz. Bütün dünyanın gözü kulağı bizde. Dünya, zalimin zulmü altında inim inim inliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli bir lider olduğunu ifade eden Güler, “Ona diz çöktürmek demek, 80 milyona diz çöktürmek demektir. Ona diz çöktürmek demek, Türkiye Suriye olacak demektir. 15 Temmuz’da bunu denediler, başaramadılar. İnşallah da başaramayacaklar. Böyle gençler olduğu sürece başaramayacaklar” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Akademi 2023 projesinde bulunan öğrenciler Ali Talha Özer, Asude Özkan, Beydanur Kaya, Haluk Sağlam, Hacer Karakaş, Sena Kaya, Sümeyye Özkan 15 Temmuz ile ilgili hazırladıkları bildirileri sundular.



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