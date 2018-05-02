GESAM üyeleri Konya sergisi açıldı

GESAM ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin birlikte gerçekleştirdiği, “GESAM Üyeleri Konya Sergisi” MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa, Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe ile sanatçılar katıldı.

Sergiyi gezen Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Konya’nın sanat hayatına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kentte bu tür etkinliklerin sayısının artması için çalıştıklarını belirten Çaycı sergide emeği olanlara da teşekkür etti. Sergideki eserleri inceleyen ve sanatçılardan bilgi alan Dekan Çaycı, daha sonra sanatçılara katılım belgelerini takdim etti. GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe de desteklerinden dolayı Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı’ya teşekkür ederek plaket verdi.

Ebru, yağlı boya, rölyef ve keçe kategorilerinde, 48 sanatçıya ait birer eserin yer aldığı sergi 04 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.