Sadece maddiyatta değil manevi olarak da beraberiz” dedi.

Konya’da MÜSİAD Konya Şubesinin bir otelde düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomik Forumu’nda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, hükümet olarak 2002 yılından beri tarıma çok büyük önem verdiklerini ve tarımı her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Bu konuda özellikle üretici arkadaşlarımızın, çiftçi kardeşlerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Her zaman onlar kazanmıştır ve kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bize talimatları bunlardır” dedi.

Afrika’nın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine, dünyadaki tarıma elverişli arazilerin yüzde 25’ine sahip olmasına rağmen küresel ekonomideki payının yüzde 3 olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, “Geniş ve verimli arazileri ve zengin doğal kaynakları ve her geçen gün gelişen insan kapasitesi ile Afrika, Türk dostları ile beraber bu durumu değiştirebilecek güce, potansiyele ve tarihsel bilgeliğe sahiptir. Türkiye olarak Afrika’nın bu gayreti ile güvenilir bir dost olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bunun en somut ve canlı örneklerinden biri geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve tarihimizde ilk defa Türkiye- Afrika ülkelerinin tarım bakanlarını bir araya getiren Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu’dur. Düzenlediğimiz bu toplantının ana temasını gıda güvenliği konusunda Türkiye-Afrika kırsal kalkınma ortaklığı olarak belirlemiştik. Başbakanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz organizasyona Afrikalı kardeşlerimizin göstermiş olduğu ilgi bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Somali ve Gine devlet başkanları ile Afrika’dan yaklaşık 50 bakanın katılım sağladığı bu organizasyonu tarımsal ilişkilerimizin geliştirilmesi anlamında bir milat olarak kabul ediyoruz. Afrika ülkelerini, Afrika insanlarını ve Afrika kıtasını biz çok seviyoruz. Onların çok faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Bu zamana kadar maalesef sahipsiz bırakılmışlar ve sahip oldukları şey maalesef kendilerine bir şey vermemiş. Sadece sahibiz diyen insanlar yararlanmışlar. Aynı Türkiye’nin düşündüğü gibi sadece bir manevi anlamda da değil, sadece onlar maddi anlamda düşünmüşler ve orada sadece ve sadece kendilerini düşünerek Afrikalı kardeşlerimizi unutmuşlar. Türkiye olarak biz Afrikalı kardeşlerimizle beraberiz. Sadece maddiyatta değil manevi olarak da beraberiz. Ve her iki tarafın da kazanacağı formülleri ortaya koyacağız. Çünkü Afrika’nın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Zaten inşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür. Dünya gerçekten beşten büyüktür. Afrika’da o kadar değerli ülkeler var ki ve bu ülkelerin söz sahibi olmaması hepimizi ve bütün dünyayı üzmektedir. Hele bugünlerde bırakın beşten büyük olmayı artık bir bile kafi gelmektedir bu dünyaya. Son yapılan açıklamalara bakıldığı zaman sadece bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Sadece ve sadece kendi çıkarı adına yani ülkeler, dünya böyle değildir. Onlar yanılıyorlar, yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaktır. Bakın nasıl Afrika özürlüğüne kavuştu artık, Türkiye gibi gerçekten onlara kardeş gibi davranan oluştuysa bundan sonra da artık dünyada kabadayılık yapan ülkelerin sayısı azalacaktır ve gittikçe de kaybolacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bizim bu işbirliğimiz devam ettiği müddetçe biz bunu hep beraber başaracağız. Bir tek ülke çıkıp diyor ki İran kurallara uymuyor ve diğer ülkeler hayır uyuyor diyor. Yani bakın bu kabadayılık. Böyle bir şey olmaz. Dünyayı dinlemek zorundasınız. Dünyada siz tek olamazsınız. Dünyada bu kadar ülke varken siz bu barbarlığı yapamazsınız, insanlara yaptırmazlar bunları” dedi.

Programda konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat ise, “İlimiz Anadolu’nun tam ortasında yer alan konumuna ilave olarak karayolu ve demiryolu bağlantılarının sağladığı lojistik avantajları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile yetişmiş insan gücü, deprem riskinin düşük olması nedenleri ile yatırımcılar için cazibe merkezi konumundadır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Giderek artan ve 2 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Konya ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu başarıda sanayicilerimizin üretim ve istihdam sağlayan alın teri ile çalışan herkesin payı var. Şehrimiz ve ülkemiz adına tüm üretim yapan insanlarımızı teşekkür ile yad ediyoruz” dedi.

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, “Afrika ile ilişkilerimizi dengeli şekilde sürdürdük. Yakın döneme baktığımızda, son 10 yıllık sürece baktığımızda iş dünyası olarak bizler ticari adımlar atmaya yönelik olarak yeni yollar ve yönetim arıyoruz. Çünkü bizim Afrika ile aramızda kardeşlik olarak hukukumuz var. Bizler yalnızca Afrika’nın kaynakları ile ilgilenmiyoruz” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka ise, “Sanayici ve iş adamlarımızla düzenlediğimiz yurt dışı iş seyahatleri, yabancı iş adamları ile yaptığımız ikili iş görüşmeleri şehrimizin ticaretini arttırmaya ve ekonomisini geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalardandır. MÜSİAD olarak Afrika ile ilişkilerimizde ülkemizin ekonomide yaşadığı değişim ve gelişimi Afrika’ya aktarılmasını önemsiyoruz” diye konuştu.