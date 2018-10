Gödene kapalı pazar yeri açıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan Gödene Mahallesi kapalı pazar yeri törenle açıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, açılışı yapılan her tesisin, temeli atılan her yatırımın Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Meram Belediyesince yaptırılan Gödene Mahallesi kapalı pazar yerinin açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bölgede önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti. Başkan Toru, "Gödene Mahallemiz en genç mahallelerimizden biri. Eksikliklerini giderme adına ciddi yatırımlar kazandırma gayretindeyiz. Daha önceki ziyaretlerimizde pazarcı esnafının ve vatandaşların zor şartlarda alışveriş yaptıklarına şahit olduk. Bu sebeple bu bölgeye bir kapalı pazar yeri kazandırmak için harekete geçtik. 8 bin 144 metrekare arsa üzerine 3 bin 810 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen pazarımız, sosyal ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş ve 147 pazarcı esnafımızın tezgahını koyup, satış yapabileceği büyük bir alanı kapsamaktadır” diye konuştu.

“Açılışı yapılan her yatırım saldırılara karşı cevabımızdır”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, açılışı yapılan her tesisin, temeli atılan her yatırımın Türkiye'ye yapılan saldırılara karşı cevap olduğunu vurguladı. Başkan Toru, “2023 vizyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde büyümenin tüm hızıyla sürdürülmesi çalışmaya ve birlik ve beraberliğimize halel gelmemesi için de devlete millete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Beş yıla yakın bir süredir sizlere hizmet etmenin onurunu tüm belediye personeliyle birlikte yaşıyoruz. Projelendirip, temelini attığımız yerlerin açılışlarını yaparken, ilçemiz Meram da yeni tesislere kavuşuyor. Açılışı yapılan her tesis, temeli atılan her yatırım esasen, ülkemize yapılan saldırılara karşı cevabımızdır” dedi.

Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Meram Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Gödene Mahallesi kapalı pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.