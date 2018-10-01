Gödene Kapalı Pazar Yeri'nde sona gelindi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Gödene Mahallesine kazandırılan Kapalı Pazar Yeri'nde sona gelindi.

Meram Belediyesi tarafından ilçedeki semt pazarlarını modern hale getirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında yapımı gerçekleştirilen ‘Gödene Mahallesi Kapalı Pazar Yeri' projesinde sona gelindi. Pazarcı esnafını ve pazardan alışveriş yapacak vatandaşları soğuktan, sıcaktan ve yağışlardan koruyacak modern pazar yeri Ekim ayı içinde bölge halkı için hizmet vermeye başlayacak. Çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meramlıların çevre ve yaşam kalitesini artırmak için semt pazarlarını kapalı pazar haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Her yıla bir kapalı pazar yeri”

Meram'da yaşayanların işlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına her bölgede çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Fatma Toru, alışveriş kültürümüzün önemli bir parçası olan pazarların daha uygun şartlarda hizmet verebilmeleri ve pazarcı esnafı ile vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabilmeleri adına kapalı pazar yeri alanlarının sayısını artırmaya gayret gösterdiklerini kaydetti. Kendilerinin görev başına geldiği günden bu yana Meram'da sadece iki kapalı pazar yeri olduğunu hatırlatan Başkan Toru, “4.5 yılda 4 kapalı pazar yeri projemizi saha ile buluşturduk. Kovanağzı Kapalı Pazar yerimiz 2 yıldır hizmet veriyor. Kaşınhanı'ndaki yerimiz hizmetine devam ediyor. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gödene Pazar Alanı Ekim ayının ikinci haftasında, Harmancık'ta bulunan projemiz ise 2019'da hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

“Gödene sakinleri, konforlu alışveriş imkanı bulacak"

‘Gödene Kapalı Pazar Alanı' projesinde Selçuklu mimarisinin esas alındığını ve içerisinde idari kısmından karakoluna, WC'den mescide kadar her ayrıntının düşünüldüğünü kaydeden Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yaklaşık 8 bin 200 metre arsa ve 3 bin 850 metrelik inşaat alanına sahip projemiz Ekim ayının ikinci haftasında Gödene halkı için hizmetlerine başlayacak. 4.5 yıl içerisinde 4. kapalı pazar yerimiz ile her yıla bir proje sözümüzü de tutmuş oluyoruz. Gödene'nin bu kapalı alana fazlasıyla ihtiyacı vardı. Hakim rüzgarlardan ve iklim şartlarından belki de en fazla etkilenen bölgemiz burası çünkü. Pazarcı esnafını ve Gödenelileri bu kötü koşulların etkilerinden korumuş ve kollamış olacağız. Gödene bu projenin hayata geçmesi ile konforlu şekilde alışverişlerini yapma imkanı bulacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”