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Gölde boğularak hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği göl sularında yüzerken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömer Emin Eraydın memleketi Hüyük ilçesinde toprağa verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği göl sularında yüzerken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ömer Emin Eraydın memleketi Hüyük ilçesinde toprağa verildi.


Dün öğlen saatlerinde ailesiyle piknik yapmak amacıyla geldiği Beyşehir Gölü Karaburun Plajı'nda serinlemek için girdiği göl sularında Ömer Emin Eraydın bir anda gözlerden kayboldu. Dalgıçlar tarafından yaklaşık 3,5 saat süren su altı arama çalışmaları neticesinde kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede 2,5 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkarılan Ömer Emin Eraydın'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Eraydın'ın, Beyşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'ne getirildi.Yerleşim merkezinde, İlçe Müftüsü Abdullah Yaman tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Eraydın, gözyaşları arasında dualarla mahalle mezarlığında defnedildi.

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