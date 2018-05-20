Gölde elektroşokla balık avına 10 bin 644 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’ne sahili olan Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi kıyısındaki avlak sahada kaçak olarak su ürünleri avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri koruma kontrol görevlileri, durumu Hüyük ilçesi Kıreli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle bölgeye hareket eden su ürünleri kontrol görevlileri, kaçak av ihbarının yapıldığı bölgeye intikal etti. Göl kıyısında kaçak avcıların sahile gelmesini beklemeye başlayan ekipler, bir süre sonra kıyıya yanaşan ve ardından avlanan balıklar ile av malzemelerinin nakledileceği değerlendirilen bir başka aracı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, nakil yapılan aracı durdurdu. Kapalı kasa kamyonette yapılan kontrolde çuval içerisinde 7 adet sazan, 6 adet levrek (sudak) balığının yanı sıra, bir çanta ve poşet içerisinde elektroşokla balık avında kullanılan invertör cihazı, tepe lambası, akü bağlantı kabloları ele geçiren ekipler, ardından kıyıya yanaşan balıkçı teknesini inceledi. Teknede 2 adet akü, balık toplama kepçesi ve 600 metrelik misine ağı tespit eden ekipler, suçüstü yakaladıkları O.A. ve H.A.’ya Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten kişi başı 5 bin 322 lira olmak üzere toplam 10 bin 644 lira idari para cezası kesti. Ekipler, balık avında kullanılan malzemeler ile yasak zamanda yasa dışı yöntemlerle avlandığı belirlenen tatlı su balıklarına ise el koydu.