Gölkaşı Adasında hasat sona erdi

Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi’nin açıklarında yer alan Gölkaşı Adasında yaz döneminde hububat ekimi yapan çiftçi Aytekin Navruz yaptığı açıklamada, adada hasat faaliyetlerinin son bulduğunu söyledi.

Gölkaşı Adasına her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday ektiklerini, ürünün hasadı için bir süre önce adaya biçerdöver, traktör gibi tarım araçları çıkardıklarını anlatan Navruz, "Hasat faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adada mesai yapan biçerdöverimizi göl üzerinde yüzdürerek karşı kıyıya ulaştırdık. Son olarak ise hasat sonrası saman balya faaliyetlerimizin noktalanmasıyla adaya yine sal üzerinde yüzdürerek çıkardığımız traktörümüzün de mesaisi noktalandı. Çalışmalar tamamlanınca traktörümüz ve saman balya yüklü römorkunu sal üzerinde yine yaşadığımız yerleşim merkezimize getirdik. Herkese kazançlı bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Adalarda, hasat ve ekim çalışmaları için biçerdöver ve traktör gibi araçlarımız biz çiftçiler için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bunları, adaya ve yerleşim merkezimize sal üzerinde taşıyarak balıkçı teknelerimizin motorlu gücünden istifade ederek çekmek suretiyle naklediyoruz. Artık 2018 sezonu bizim için geride kaldı, darısı 2019 ekim ve hasat sezonuna" dedi.