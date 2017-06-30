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30 Haziran 2017 16:30

Gönüllü Elçiler TV Programı Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Dünyanın dört bir yanından farklı gerekçelerle ülkemize eğitim almaya gelen öğrencilerin Türkiye’deki hikayelerinin anlatıldığı TRT Haber kanalında yayınlanan “Gönüllü Elçiler” TV program ekibi bu kez çekimlerini Necmettin Erbakan Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Gönüllü Elçiler TV Programı Necmettin Erbakan Üniversitesinde

30 Haziran 2017 16:30


Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan açıklamada, program ekibinin, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri süresince yaşadıkları şehir ve üniversiteleriyle etkileşimlerini izleyicilere sunmak üzere röportajlar eşliğinde çekimler yaptığı belirtilerek, "Programın çekimlerine Kongo’dan Viladimir Mabutu, Uganda’dan Bashır Murushıp, Senegal’den Senikne Saliou Mbacke, Afganistan’dan Muhammed Yusuf Mangal, Pasat İbrahim Zai, Suriye’den Nour İdris, Somali’den Fatuma Husseyin Salad, Çin’den Muyesser Obul, Türkmenistan’dan Mergen İsayev katıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, AKEF Eğitim Fakültesi ve AKEF İlahiyat Fakültesinde çekimler yapan program ekibi ayrıca, öğrencilerin sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında zaman geçirdikleri Gençlik Merkezi başta olmak üzere, Mevlana ve Alaaddin Tepesi gibi Konya’nın çeşitli mekanlarında da görüntüler kaydetti. Öğrenciler verdikleri röportajlarda şehre adaptasyon sürecine değinerek eğitim ve sosyal alanda şehrin ve üniversitenin kendilerine sağladığı imkanlardan bahsettiler. Türk kültürü ve geleneklerini tanıma fırsatı buldukları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler aynı zamanda bu kültürü ve Türkiye’nin vizyonunu kendi ülkelerine taşıyacaklarını da belirttiler" denildi.


Program için konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, üniversitelerinde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenciyi ağırlıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin uluslararası öğrenci alma konusunda başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen Şeker, “Her geçen gün çıta yükseliyor ve buna bağlı olarak eğitim ve öğretim kalitesi artıyor. Üniversitemizde öğrenim gören 89 ülkeden 987 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Üniversite olarak öğrencilerimizin motivasyonu ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” dedi.




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