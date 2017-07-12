Görme engelli genç kız LYS’de 5 puan türünde Türkiye birincisi oldu

Konya Meram Anadolu Lisesinden mezun olan 19 yaşındaki doğuştan görme engelli Fulya Akkaya, LYS’de TM1-TM2-TM3-TS1-TS2 olmak üzere 5 puan türünde de Türkiye birincisi olmayı başardı. Çok mutlu olduğunu ve arkasında birçok insanın olduğunu belirten Fulya Akkaya, “Öğretmenlerim, okulumdaki öğretmenlerim, arkadaşlarım, ailem hep yanımdaydı. Çok destek oldular. En başta onlara çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldular. 12 yıl boyunca çok çalıştım. Bir yılın ürünü değil. Çok emek verdim. Bundan sonra da ben çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir zaman kesinlikle birinci olmalıyım diyerek çalışmadım. Kendimi geliştirmek, bilgi almak için çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak. Varlığımın bilincinde olarak devam edeceğim hayata. Kendi potansiyelimi keşfedeceğim” dedi.