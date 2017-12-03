Göz nakliyle görme kaybı son buldu

Suriye uyruklu 51 yaşındaki Nidal Nisir, sol gözünden katarak ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası görme kaybı yaşayan hasta sağlık durumu düzelmeyince Türkiye’ye gelerek Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesine başvurdu. Yapılan kontrollerde hastada kornea ödemi oluştuğu ve bunun da görme kaybına yol açtığı belirlendi. Alanında uzman doktorlar tarafından kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Fethi Energin, operasyonun başarı ile sonuçlandığını ve hastanın görme kaybı yaşamayacağını söyledi. Kornea nakli ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Fethi Energin, “Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklama ve gözü dış etkenlerden koruma görevine sahip, görme işlevinde büyük rolü olan, gözün eğimli saydam tabakasıdır. Gözün en önemli kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Keratokonusun son döneminde görüş çok düşük, hasta kontakt lens veya kornea içi halkalardan faydalanamayacak durumda ise tek seçeneği görme kayıplarının tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri olan kornea naklidir. Halk arasında ‘göz nakli’ olarak bilinen kornea nakli, birçok kişi için şuan yeniden görme umudu. Kornea nakli, korneanın şeklinin veya şeffaflığının bozulduğu hastalıklarda, hastalıklı dokunun sağlıklı donör (verici) doku ile değiştirilmesidir. Tıbbi olarak keratoplasti olarak bilinir. Bu yöntem keratokonus, kornea ödemi, korneanın mikrobik ülserleri veya kazalar, yaralanmalar sonucu gelişen lekeler ve kalıtımsal kornea lekeleri gibi hastalıklarda uygulanır. Kornea bütünlüğü bozulmuş, iyileşmesi olmayan dolayısı ile görmeyi bozan hastalıklar da kornea nakli önerilir. Eskiden hastalık nedeni ne olursa olsun tüm kornea nakillerinde tam kat olarak kornea dokusu (penetran keratoplasti) değişmekteydi. Bu işlemin ciddi enfeksiyon, nakil dokusunun reddi ve düzensiz astigmat sonucu görememe gibi komplikasyonları vardı. Günümüzde kornea nakilleri, kornea dokusundaki hastalık, korneanın hangi tabakasını tutuyorsa ona yönelik olarak yapılmaktadır. Kornea dokusunun en iç tabakasında yer alan ve korneanın şeffaf kalmasını sağlayan endotel hücresinin durumuna göre nakil teknikleri değişmektedir” dedi.

“Daha güvenli yöntemle çabuk iyileşiyor”

Op. Dr. Fethi Energin, ‘Femtosaniye lazer’ yöntemiyle yapılan ameliyat sonrası hastanın daha çabuk iyileşeceğini vurguladı. Op.Dr. Energin şöyle konuştu, “Hastamız önceden yapılan operasyonlarda rahat görmeye kavuşamadığı için ikinci göz ameliyatı uygulanıyor. İkinci ameliyattan sonrada kornea ödemi oluşmuş. Nidal bey bize geldiğinde kornea ödemine görme kaybı şikayeti vardı. Hastamızın operasyonunda gelişen teknolojiye bağlı olarak hasta ve verici kornealar trepan adı verilen bıçaklar yerine, Femtosaniye lazer ile istenilen şekillerde kesildi. Bu yöntem daha güvenli kesi ve hızlı yara iyileşmesini sağlıyor. Femtosaniye lazer kesili kornea nakillerinde daha az astigmatizma ortaya çıkıyor. Bu sebepten de hastalar daha iyi görebiliyor. Hastamız Nidal beyin sağlık durumu şuan için gayet iyi. Operasyonları başarılı bir şekilde sonuçlandı.”

Suriyeli Nidal Nisir, gözlerini kaybedeceği için çok endişelendiğini söyleyerek, ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti. Tedavisi tamamlanan hasta yeniden ülkesine döndü.