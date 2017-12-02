Gri listedeki FETÖ’cüler Mısır’da teknede eğlenirken görüntülendi

300 bin lira ödülle gri listede aranan örgüt yöneticileri, görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da hakaret ediyor.

Konya’da iş adamı Nusret Argun’un şikayetiyle 2014 yılında başlatılan FETÖ kumpası soruşturmasında, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesinin Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Süleyman Okudan ile birlikte 249 kişiye kurdukları kumpas ortaya çıkarılmış, eski Konya Emniyet Müdürü Salih Tuzcu ve eski KOM Müdürü Anadolu Atayün ile birlikte gözaltı kararı verilen iş adamları Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı’nın 17-25 Aralık kumpaslarının ardından yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. Örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz’un bilgisayarından çıkan verilerde, Konya’daki iş adamlarını tek tek zimmetlerine alarak onlardan himmet adı altında haraç topladıkları belirlenen iş adamları Ali Akın, Soner Cesur ve İbrahim Karadayı’nın teknede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

“Teknede eğlence turunda görüntülendiler”

300 bin lira ödüllü gri terörist listesinde aranan ve Romanya’da kurdukları şirketi işleten İbrahim Karadayı ile Soner Cesur’un Mısır’da yaşayan Ali Akın’ın yanına gittikleri, örgüt üyeleriyle birlikte başkent Kahire’de Nil Nehri üzerinde kiraladıkları özel tekne ile tur yaptıkları görülüyor. Görüntüyü çeken kişinin Soner Cesur olduğu, çalan türküye eşlik eden kişinin ise İbrahim Karadayı olduğu belirtildi. Teknedeki diğer örgüt üyeleri ise şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlayarak hakaret ediyor. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları süren ve Türk vatandaşlığından çıkarılan 3 firari iş adamından eski AKTİSAD Konya Şube Başkanı Ali Akın’ın Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin hazırladığı 115 sayfalık rapora göre 2008 ile 2013 yılları arasında kaynağı belirsiz 572 bin lirayı örgüt kurumlarına aktardığı, himmet vermeyen iş adamlarına kurulan kumpas soruşturmalarında da aktif rol aldığı belirtildi. Kapatılan örgütün Sabah Dershanelerine Genel Müdürlük yapan Soner Cesur’un iş adamlarından her yıl topladığı 2 milyonu FETÖ’ye aktardığı, genel seçimler öncesinde Twitter hesabından HDP’ye oy isteyen İbrahim Karadayı’nın ise Bank Asya hesabına “yardım” adı altında iş adamlarından 3 milyon aldığı belirtilmişti.