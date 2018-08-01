Grup İmera Beyşehir’de konser verdi

’si düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında konser verdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen son konser programının konuğu Grup İmera oldu. Festival alanını hınca hınç dolduran Beyşehirliler, konsere büyük ilgi gösterdi. Beyşehir’in yanı sıra Konya, çevre il ve ilçelerden de konser programı için Beyşehir’e gelenler, göl kenarındaki etkinlik alanında coşku ve eğlence dolu saatler yaşadı. Grup İmera, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra grup üyelerinin kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri eserlerden oluşan geniş bir repertuarı Beyşehirlilerin beğenisine sundu. ’Bitmeyen Sevda, İmera Fera, Emri Olur, Vazgeçtim’ gibi şarkılarıyla dinleyenlere Karadeniz ezgileri sunan Grup İmera, alanı dolduran müzik severleri coşturdu. Grup İmera’ya seslendirdikleri şarkılarda eşlik eden hayranları, grup solistlerinin sahnedeki kemençe ve tulum şovları eşliğinde alanda horon teperek gönüllerince eğlendi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan İmera Grubu, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programı sonunda Grup İmera’ya fotoğraflarının yer aldığı bir tablo hediye etti. Özaltun, festival kapsamında düzenledikleri konser programında Grup İmera’yı Beyşehir’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek Beyşehirliler’e de konser programına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Özaltun, “Sizlerin mutluluğu bizlerin de mutluluğu. Benim ülkemin Karadeniz’i de, İç Anadolu’su da, Akdeniz’i de, Marmara’sı da çok güzel. Türkiye’nin her bir karesi mükemmel, harika. Değerli sanatçılarımızla Karadeniz bir başka güzel. İmera Grubu’nu ilk defa canlı olarak izliyoruz. İlk kez izlememize rağmen çok hoşnut ve mutluyum” diye konuştu.

Özaltun, alanı dolduran müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine Grup İmera’yı bu yıl içerisinde düzenleyecekleri bir başka konser programında bir kez daha Beyşehir’de misafir etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada festival kapsamında Grup İmera konseri öncesinde gerçekleştirilen animasyon gösterileriyle ünlü sunucu ve şovmen Doğukan Alsay’ın sahnedeki renkli görüntüler oluşturan şov programı da alanı dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi.