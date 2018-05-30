Gülay Samancı: “24 Haziran seçimleri çok hassasiyet taşıyan bir seçim”

Özellikle Türkiye’de her seçim önemli diye nitelendirilebilir ama belki 24 Haziran’da yapılacak seçimler Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir” dedi.

AK Parti Konya’da seçim çalışmalarını devam ettiriyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, AK Parti Konya İl ve AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Meram ilçesinde Meram İlçesi Melihşah Semt Pazarı’nda esnaf ve alışveriş yapan halkla bir araya geldi.

Meram İlçesi Melihşah Semt Pazarı’nda esnaf ve alışveriş yapan halka 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Samancı, “24 Haziran seçimleri çok hassasiyet taşıyan bir seçim, çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapacağımız ve bu sistemin ilk yapısını oluşturacağımız bir seçimdir. Aynı zamanda dışarıdaki oyunlara, Türkiye’miz üzerinde oynanan oyunları değerlendirdiğimizde batının doğrudan doğruya yine seçimler noktasında ülkemize müdahale ettiğini ve şer ocaklarıyla beraber hareket ettiklerini, 5 birleşmez dediğimiz bir araya gelmeleri mümkün olmayan partileri bir araya getirmek suretiyle taktikler uygulamaktadırlar. Özellikle Türkiye’mizdeki insanlarımızın hassasiyetlerini, değerlerini de göz önünde bulundurmak suretiyle aslında samimi olmayan bu konuda samimiyeti daha önceden test edilmiş fakat hem kişilikleriyle hem özellikleriyle kendilerini ortaya koymuş insanları bir şekilde sanki kendilerindenmiş gibi göstermek suretiyle halkımıza taktikler geliştirerek bir oyun içerisine girmiş olduklarını da milletimiz görmektedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu seçim kritik bir seçim çünkü ülkemizin istikrarı için, istikbali için oldukça ehemmiyetli bir seçim bunu halkımızın bildiğini kendileriyle sohbet ederken tekrar görmüş oluyoruz” diye konuştu.