Güle Oynaya Camiye Gel Projesi’nde bisikletler yerli olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” Projesi kapsamında sabah namazlarında camileri dolduran çocuklarla buluştu. Karatay Ahmet Kolat Cami’nde çocuklar ve cemaatle birlikte sabah namazı kıldıktan sonra bir süre sohbet eden Altay, Konya merkez ve ilçelerde 55 binin üzerinde çocuğun “Güle Oynaya Camiye Gel” kampanyasına dahil olduğunu ve böylece de 62 günde 40 gün sabah namazına gelen öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini hatırlattı. Asıl amacın çocukları camiye alıştırmak, cemaat yapabilmek, camileri de sosyal hayatın merkezi haline getirebilmek olduğunu kaydeden Altay, “Biz de çocuklarımızın hediyelerini hazırlamak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Şu anda alımlar gerçekleşti, üretimler devam ediyor. İnşallah, proje tamamlandıktan sonra bisiklet dağıtımına başlayacağız. Bisikletlerimizde yerli marka kullanmayı tercih ettik. Son günlerde yaşadığımız sıkıntılar da göze alınırsa bütün alımlarımızda yerli ürün almaya dikkat ediyoruz. Bunların tamamı bu çocuklarımızın bir gülücüğü için” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın camileri cıvıl cıvıl hale geldi”

Başkan Uğur İbrahim Altay, proje ile Konya’nın camilerinin cıvıl cıvıl hale geldiğini belirterek, “Örnek bir proje oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız, İl Müftülüğümüz ve imamlarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımız yaşları ilerledikçe camiye gelmeye devam etsin. Bir taraftan da Konyalı hayırseverlerimiz projeye destek oluyor. Namazdan sonra çorba ve kahvaltı ikram eden esnaflarımız da bulunuyor. Bu da camilerimizin sosyal hayatın merkezi olması için çok önemli bir katkı. Hayırseverlerimize de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Allah şehrimizin, ülkemizin ve ümmetimizin bereketini artırsın” dedi.