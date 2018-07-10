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10 Temmuz 2018 15:16

Gülmece Parkı sanat atölyesine dönüştü

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Gülmece Parkı sanat atölyesine dönüştü

10 Temmuz 2018 15:16

Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkı’nda atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyeleri, açık havada yaptıkları çalışmalarla birçok sanatsal faaliyete imza attı.


Sanata Saygı Platformu üyeleri, açık havada yaptıkları resim, seramik, ebru, hat sanatı, ahşap oyma çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırıyor. Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyor. Sanatçılar ürettikleri ürünlerle şenlik sonunda bir sergi açacak.




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