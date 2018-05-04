(Güncelleme) TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez oldu

Yapılan Yönetim Kurlu toplantısında oybirliği ile Murat Dönmez Başkanlığa seçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi’nde yeni dönem başladı. Derneğin Konya Şubesinin Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında başkanlığa yeniden seçilen Recep Çınar’ın geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul’da yapılan genel merkez seçimlerinde TSYD Genel Başkanlığına seçilen Oğuz Tongsir’in yönetiminde yer alması üzerine Konya Şubesi’nde de yeniden görevlendirme yapıldı. TSYD Konya Şubesi yönetimi son yaptığı toplantıda Recep Çınar’dan boşalan şube başkanlığına Murat Dönmez’in getirilmesini kararlaştırdı. TSYD Konya Şubesi’nde 3 dönemdir yönetimde yer alan ve genel sekreter ve as başkanlık görevlerini yürüten ve halen Pusula Gazetesinde görev yapan Murat Dönmez, daha önce ise; Bulvar, Tercüman, Akşam ve Habertürk Gazetelerinin Konya muhabirliğini yapmıştı. Murat Dönmez’in başkanlık görevini yürüteceği TSYD Konya Şubesinin yeni yönetiminde görev bölümü ise şu şekilde oluştu: Asbaşkanlar; Mehmet Yenikaynak, Tolga Durmaz, Genel Sekreter; Selahattin Akçakaya, Muhasip; Mürsel Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil İbrahim Parlak ve Burak Taşpınar.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Recep Çınar’dan aldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak adına çalışacaklarını belirterek, “Başkanımız Recep Çınar’ın Genel Merkez yönetimine girmesi sonrasında Konya Şubemiz de yeniden görevlendirme yaptık. Arkadaşlarımız başkanlığa bizi layık gördüler. Recep Çınar’ın başkanlığı dönemindeki katkılarını biliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Konya Şubemizi daha iyi bir konuma getirmek için gayret göstereceğiz” dedi.