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24 Temmuz 2018 11:41

Gurbetçi Fevziyeliler etkinlikte buluştu

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesinde, çoğunluğu gurbetçi olan halkın buluşması ve kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Gurbetçi Fevziyeliler etkinlikte buluştu

24 Temmuz 2018 11:41


Nüfusunun yüzde 80’i başta İsveç olmak üzere çeşitli ülkeler ve Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Fevziye Mahallesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Fevziyeli katıldı. Etkinliği organize eden Mahalle Muhtarı Necbettin Kılıç, vatandaşların birbirleriyle tanışması ve kaynaşması amacıyla Fevziyeliler Günü adı altında bir festival düzenlediklerini belirterek, nasip olursa bu etkinliği her yıl Temmuz ayının son haftasında yapmayı planladıklarını kaydetti. Festivalde çeşitli oyunlar oynandı, halaylar çekildi, havai fişek gösterileri düzenlendi.




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