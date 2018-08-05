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05 Ağustos 2018 13:06

Gurbetçilerin bulunduğu otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Gurbetçilerin bulunduğu otomobil takla attı: 6 yaralı

05 Ağustos 2018 13:06


Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil, Gökçimen Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak duble yol çalışmalarının devam ettiği toprak şeride taklalar atarak devrilen ve ters dönen otomobildeki sürücü ile Halil İbrahim (65), Türkan (63), H.E.Y. (8), Hasan ve Onur Güler (19) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar araçtan çıkartılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Oğlunun başından ayrılmadı


Bu sırada sedyede yatan H.E.Y.’nin babası oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Baba oğlunun başında beklerken, vatandaşın biri de çocuğunun üzerine şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar sedye ile acil servise alınmak üzere ambulanstan indirildiği esnada anne ve babasıyla hastaneye yakınlarının durumunu görmeye gelen ve yaralı dedesini görmek isteyen çocuğun çığlıklar atarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Küçük çocuğu kucağına alan anne ve babası, "Durumu iyi, kötü bir şey yok” diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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