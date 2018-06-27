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27 Haziran 2018 10:13

Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

Konya’da çok sayıda motosiklet, iş yeri hırsızlığı olayına karışan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, kimliğinin belirlenmesinin ardından polis ekiplerince sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık şüphelisi evine yapılan baskınla yakalandı

27 Haziran 2018 10:13


Edinilen bilgiye göre, Konya’nın merkez ilçelerindeki farklı mahallelerden gelen hırsızlık ihbarlarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarcı vatandaşların verdiği eşkal ve incelenen güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sırasında kimliği belirlenen şüpheli Osman S.’nin (20) diğer hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi’nde bulunan evine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Zanlı Osman S. evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Öte yandan şahsın birçok motosiklet ve iş yeri hırsızlığına karıştığı ve 2 ayrı hırsızlıktan aranması olduğu öğrenildi. Zanlının ayrıca en son girdiği iş yerinden de 6 bin lira para çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




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