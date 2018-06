Hacı Ahmet Özdemir ’in seçim çalışmaları sürüyor

Diğerleri de kendilerini ifade ettiklerini zannediyor. Ama her şey milletimizin gözü önünde olup bitiyor ”diye konuştu.

27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili Özdemir, çalışmalar kapsamında, yerel basını ve Enderun Vakfına ile Türk Anadolu Vakfına ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ziyaretlerinde, “24 Haziran seçimini şu anda herkes kavramış durumda çünkü Cumhurbaşkanı adaylarının söylemi 24 Haziran seçimlerine ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biz kendi Cumhurbaşkanı adayımızı, halen Cumhurbaşkanı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan‘ın söylemlerini ve 24 Haziran’ın önemine dair ifadelerini burada tekrarlayacak değiliz. Cumhurbaşkanımız her gün bir yerde miting yapıyor ve kendilerini çok güzel ifade ediyor. Diğerleri de kendilerini ifade ettiklerini zannediyor. Ama her şey milletimizin gözü önünde olup bitiyor. Görüyorsunuz, aday seçiminden, aday listesinden, seçim beyannamesine kadar her bakımdan dökülüyorlar vatandaş bunu iyi değerlendirip elini vicdanına koyarak sandığa gitmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Konya’dan büyük sürpriz beklemediğini söyleyen Özdemir, “Konya’dan büyük beklemiyorum ufak tefek bir takım değişik söylemler söz konusu ama Konya’nın şu ana kadar 9 ilçesini gezdim. Taşra ilçeleri fevkalâde dirayetli seçimin ne anlama geldiğini biliyorlar. Merkezdeki gezilerim dede Konya’nın bu noktada gayet tutarlı olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum. Bizim bu seçimden sonra sistemimiz tamamen değişecek 15 yılda AK Parti Türkiye’yi üç buçuk katı büyüttü bundan sonra bu 15 yılda yapılanı 5 yıla sığdırmış olacağız ve Cumhurbaşkanımız da bürokrasinin Hantallıktan kurtulacağını, işlerin daha çabuklaşacağının, yatırımların daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini, vatandaşın artan refahtan daha güzel pay alacağını ifade ediyor. Aynı zamanda 2023 hedefini vurgulayan biziz 2053 hedefinden söz eden biziz diğer partilerin bu tip bir söylemlerinin olmadığını görüyoruz. Ben takdiri vatandaşlarınıza ve seçmenlerimize bırakıyorum saygılar sunuyorum” diye konuştu.