Hadzici Belediye Başkanı Eyuboviç Meram'da

Bosna Hersek'in Hadzici şehri Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç ve Hadzici Meclis Üyelerinden oluşan heyet, kardeş şehir Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesini ziyaret etti.

Meram Belediyesinin kardeş şehri Bosna'nın Hadzici şehrinden gelen heyeti belediye binasında Meram Belediye Başkan Vekili Halit Bulut karşıladı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Belediye Başkan Vekili Halit Bulut Hadzici Belediye Başkanı Eyuboviç ve belediye meclis üyelerini Meram'da ağırlamanın kendileri için onur verici olduğunu kaydetti. Bosna Hersek ile Türkiye arasında kardeşlik hukukunun yanında gerçekleşen kardeş şehir mutabakatıyla Hadzici halkıyla aralarındaki gönül bağının çok daha güçlendiğini kaydeden Bulut, Bosna Hersek ile tarihi bir kardeşliğimiz ve kültür bağımız olduğunu hatırlattı. Bulut, “Bizler geçmişten gelen tarihi bağlarımızı daha güçlü tutarak, kardeşliğimizi pekiştirerek ve kültürel kodlarımızı canlı tutarak ancak daha güçlü olabileceğimizin farkındayız. Bunun için önceliğimiz bu kardeşliğin daha sıkı bağlarla güçlendirilmesi” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Halit Bulut ve misafir Belediye Başkanı karşılıklı olarak ziyaretin anısına hediyeler takdim etti.

Bu ziyaretin ardından Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç ve beraberindeki heyet Meram ve Konya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Meram Belediyesinin hayata geçirdiği bazı önemli projeleri inceledi. Bu çerçevede, Selimiye Cami, Şems Türbesi, Aziziye Cami, Mevlana Müzesi ve Konya Şehitliği Müzesi ile Konya İrfan ve Kültür Merkezi'ni gezen heyet aynı zamanda Meram'ın önemli yatırımları arasında olan Millet Kıraathanesi, Rabia Spor Merkezi, 80 Binde Devri Alem Parkı ile Osmangazi Sosyal Tesisleri'nde hayata geçirilen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesini inceleme fırsatı buldu.

Daha öncede Konya'yı ve Meram'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Hadzici Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç, her gelişlerinde Konya'ya ve Meram'a hayranlıklarının arttığını söyledi ve yine her ziyaretlerinde şehri daha da gelişmiş bulduklarını kaydetti. Meram Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir' olmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydeden Eyuboviç, “Konya'ya her gelişimizde hayranlığımız bir kat daha artıyor. Böyle bir şehirle kardeş şehir olmak bizim için gurur verici” diye konuştu.

“Bizim için Konya ne ise Bosna odur”

Kardeş şehir Hadzici Belediye Başkanı Eyuboviç ve beraberindeki heyet son olarak Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Eyuboviç kendilerini ağırladığı için Başkan Fatma Toru'ya teşekkürlerini iletti.

Şehirlerinin Meram ile ‘Kardeşlik' gibi en önemli değer adı altında buluşmuş olmasından fazlasıyla memnun olduğunu söyleyen Eyuboviç, “Bizim için, bir babanın iki ayrı evladı gibi, aynı medeniyetten aynı kültürden beslenen insanlarla aynı sofrayı, aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşmak kadar güzel bir duygu olamaz” diye konuştu.

Ziyaretten ve Bosnalı heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Bizim için Konya ne ise Saraybosna da odur. Bosna Hersek ile geçmişten, kadim tarihimizden gelen bir gönül birlikteliğimiz var” şeklinde konuştu.

İki şehir arasındaki dostluk, kardeşlik, dayanışma ve işbirliğine çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Toru, “İki kardeşten de öte, bir vücudun organları gibiyiz. Onlar mutluysa, onlardan binlerce kilometre uzakta bizde mutluyuz. Bizim bir sıkıntımız olsa onlar binlerce kilometre uzaktan sıkıntıdalar. Bu yüzyıllardır böyle. Bosnalı kardeşlerimizle sadece hem inanç, tarih ve coğrafya birlikteliği değil, kader birliği de yapıyoruz. Bu nedenle bir arada olmaya ve dayanışmamızı artırmaya gayret gösteriyoruz. Bosnalı kardeşlerimize Konya'nın kapısının her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Toru misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.