Hafif ticari araç alt geçit bariyerine çarptı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara Caddesi Aykent Köprülü Alt Geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne giden Osman B. (28) idaresindeki 42 EMG 50 plakalı hafif ticari araç, alt geçit girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından da alt geçit girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri kopan araç, yan yattıktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Osman B., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışının aksadığı alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin gelmesiyle birlikte alt geçitte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlandı. Alt geçitteki trafik akışı, aracın bulunduğu yerden kaldırılması ve yola saçılan parçaların temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.