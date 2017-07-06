Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 HC 6746 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Yakup K.’nın kullandığı 42 R 9553 plakalı kamyona sol tarafından çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Ömer Faruk Gür (21), Hacı İbrahim Orhan (36) ve Halil İbrahim Çöpler’in (37) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.