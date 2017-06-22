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22 Haziran 2017 11:39

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

22 Haziran 2017 11:39


Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadere Mahallesine seyir halinde olan Samet U. (30) idaresindeki 23 DK 990 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle yola serilen kumdan kayarak şarampole takla attı. Kazada sürücü Samet U. ile araçta bulunan E.U. (17) ve Mehmet D. (37) yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarak 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Kaza mahalline gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altıda alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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