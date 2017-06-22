Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacadere Mahallesine seyir halinde olan Samet U. (30) idaresindeki 23 DK 990 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle yola serilen kumdan kayarak şarampole takla attı. Kazada sürücü Samet U. ile araçta bulunan E.U. (17) ve Mehmet D. (37) yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçtan çıkarak 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Kaza mahalline gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altıda alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.