Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Atakent Mahallesi Pınar Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Y. idaresindeki 42 E 1884 plakalı hafif ticari araç, Ali Yaşar Özdingiç (56) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Yaşar Özdingiç, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Yaşar Özdingiç, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası araç sürücüsü Abdullah Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.