Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın saman yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, doktordan dönen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kulu-Ankara karayolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da gittikleri doktordan Kulu ilçesine dönen Zeki Kara (57) idaresindeki 42 GE 520 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası alınamayan saman yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Zeki Kara ile annesi Fatma Kara (78) araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine getirilen iş makinesinin de yardımıyla Zeki Kara ile annesi Fatma Kara'nın cenazeleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası tır şoförünün ifadesinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.