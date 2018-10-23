Hafızlık öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Konya'da Kur'an kursunda hafızlık çalışan kız öğrencilere hizmet verecek robotik kodlama sınıfı açıldı.

Konya'da Bedir Kız Kur'an kursu bünyesinde hafızlık çalışan kız öğrencilerden 'Hafız Yazılımcı' yetiştirmek amaçlanan projenin yapıldı. Sınıfın açılış programında konuşan Bedir Gençlik Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Biçer, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kursumuz modern bir yapıda inşa edilen bir eğitim yuvası olmuş, bugün açılışını yapacağımız robotik yazılım sınıfıyla bu özelliğini daha da pekiştirmiştir. Bu sınıfta eğitim görecek olan 13 öğrencimiz Konya Büyükşehir Belediyemizin desteği ile inşallah Aralık ayında Çin'de düzenlenecek olan robot yarışmasına katılacaktır” dedi.

Konuşmanın ardından Konya Valisi Yakup Canbolat ve protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek sınıfın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Konya protokolü robotik eğitim sınıfını gezdi. Yaş ortalaması genel olarak 10 olan çocuklar bu sınıfta hem Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor hem de robotlara yazılım yapmayı öğrenebiliyor. Hafızlık çalışan öğrencilerin 7 saatlik bir eğitimle yaptıkları robotlar dikkat çekiyor.

Sınıfta 16 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda minik hafızların robotik hocası olan Hatice Pamuk, “Biz burada hafız kızlarımıza robot eğitimi veriyoruz, sistemin ne olduğunu öğretiyoruz. Robotların nasıl çalıştığını anlatıyoruz. Hangi motorları kullandığımızı, hangi sensörleri kullandığımızı tek tek anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Burada verilen eğitimin başlangıç seviyesi olduğunu belirten projenin mimarlarından Salih Kükrek ise "Sınıfımızda yazılım eğitimi yapılıyor. Bunun için bazı robotik uygulamalarımız var. Sınıfımız bir hafızlık okulunun içine kurulmuş durumda. Bu kapsamda çocuklarımız hem hafız olurken bir yandan da yazılım öğrenip, teknoloji öğrenip geleceğin hafız yazılımcılarına dönüşecekler. Bu projedeki, bu sınıftaki amaç bu. Burada tabii öğrenilen şeyleri sanayide uygulama imkanları, başka teknolojiye dönüştürme imkanları olacak. Bu başlangıç düzeyinde bir eğitim. Bu eğitim kendi hafızlık eğitimleri boyunca sürecek ve neticede buradan mezun olduklarında aslında memleketimizin ihtiyacı olan yazılımcılar da bir yandan yetişmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Sınıfta eğitim gören minik hafızlık öğrencileri de burada çok eğlendiklerini belirtti. Öğrenciler yazılımlarını yaptıkları robotlar hakkında bilgiler de verdi.