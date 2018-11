Hamilelik döneminde beslenmeye dikkat

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, gebelik dönemlerinde kadınların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Annenin yediği besinlerin direkt olarak çocuğu da etkilediğini belirten Beyza Vural Öten, “Hamilelik döneminde beslenme hem annenin sağlığı hem de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için çok önemli. Çünkü anne ne yiyorsa, nasıl besleniyorsa bebeğiyle bunu paylaşıyor. Beyinsel, sinirsel açıdan sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için beslenme oldukça önemli. Bu noktada annenin, yeterli protein, yeterli ve kaliteli karbonhidrat, demir içeren gıdalardan, folik asit içeren gıdalardan zengin beslenmesi gerekiyor. Nedir bunlar? Demir içeren süt, demir içeren yumurta, kırmızı et mutlaka beslenmemizde olmalı. Her gün mutlaka bir yumurta, yaklaşık 100-120 gram kadar kırmızı et tüketilmeli. Bunun dışında Omega3 yağ asitleri, yine sinir ve beyin gelişimi için dolaşım sisteminin tamamlanabilmesi için çok önemli. Özellikle beynin yaklaşık yüzde 50'si yağdan oluşuyor. Bu yüzden de yağ tüketimi çok önemli. Omega3 balıktan elde edilen, vücudumuzda üretilmeyen bir yağ asidi. Mutlaka haftanın 2 günü balık tüketimi olmalı” dedi.

Çok fazla kafein içeriğinin kemiklerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini de belirten Öten, "Kafein günlük güvenilir dozu 200 miligram, yaklaşık 2 fincan kahve ya da çaya tekabül ediyor. 2 fincan çay ya da kahvenin üzerine geçmemeliyiz. B12 eksikliği yine hem anne hem bebeğin sinir gelişimi için, beyin gelişimi için, dolaşım sisteminin gelişmesi için çok önemli. B12 de kırmızı ette, yumurtada, sütte bulunan bir vitamin. Bunun eksikliğinde annede anemi gibi, erken doğum gibi, prematüre bebeklerin dünyaya gelmesi gibi problemler ortaya çıkabilir. B12 vitamininin tam olması da gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Gebelikte her bitki çayını da tüketmek doğru değil”

Gebelik döneminde her bitki çayını tüketmenin doğru olmadığını vurgulayan Beyza Vural Öten, "Ihlamur, kuşburnu, rezene dışındaki bitki çaylarının tüketimini önermiyoruz. Yeşil çay gibi veya diğer bitkisel çaylar kan sulandırıcı etkisi ve rahim kasılmalarını artırabileceği için tüketilmesini önermiyorum. Mide bulantıları olabilir gebelerin, burada zencefil tüketilebilir. Yalnız zencefili de 1 gramın üzerine çıkmaması koşuluyla tüketilmesi güvenilir. Bir gramın üzerinde yine rahim kasılmalarını artırabilir" dedi.

Hamilelerin, kalsiyum kaynağı besinlerden oldukça zengin beslenmesi gerektiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, "Çünkü bebek kalsiyum ihtiyacını annenin depolarından alır. Anne depolarını yeteri kadar dolduramadıysa annede diş problemleri, kemik erimesi gibi problemler ortaya çıkabilir. Mutlaka günlük 3 su bardağı kadar süt ya da yoğurt tüketmek gerekir. Anne adayları özellikle proteinden zengin beslenmiyorlarsa, proteini düşük besleniyorlarsa ödem oluşabilir. Protein ihtiyacının tam olarak karşılanması ve elde, ayakta oluşan şişliklerin giderilmesi için de az tuzlu, turşu gibi çok salamura besinlerin az tüketilmesi gerekiyor. Bunun dışında bol bol su tüketmek, en az 2,5-3 litre, hem de süt gelişimini arttırdığı için, süt miktarını arttırdığı için 3 litre su tüketmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.