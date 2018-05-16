Harameyn Fotoğraf Sergisi açıldı

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayına özel bir çalışmaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Panorama Mekke-i Mükerreme Projesi, "Harameyn Fotoğraf Sergisi" Selçuklu Kongre Merkezi’nde açıldı. Fotoğraf Sanatçısı Orhan Durgut’un objektifinden Mekke ve Medine’nin en güzel 70 fotoğrafının yer aldığı sergi Ramazan Ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

Selçuklu Belediyesinin ismini aldığı kadim medeniyetin mirasçısı olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde, önemli projeler yürüttüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İnanç, kültür ve tarihi dinamiklerimizin temelini oluşturan kişiler, olaylar, mekanlarla ilgili önemli organizasyonlar gerçekleştiren belediyemiz yayın hayatımıza nitelikli eserler kazandırmaktadır. ’Mekke-i Mükerreme Panoraması’ projesi ve bu proje kapsamında hazırlanan ’Harameyn Fotoğraf Sergisi’ de bu çalışmalardan biridir" dedi.

Mekke ve Medine’nin 70 Güzel Fotoğrafı Sergileniyor

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut tarafından Mekke ve Medine kentlerinde çekilen fotoğraflar ve bu fotoğraflara ait bilgilerin yer aldığı “Mekke-i Mükerreme Panoraması” eseri ve "Harameyn Fotoğraf Sergisi" nin ecdadımızın mukaddes beldelere yaptığı hizmetlerin devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Pekyatırmacı, "Sergi İslam’ın ibadet anlayışı ve inanç dünyasının en önemli unsuru olan Hac ibadetinin gerçekleştiği kutsal beldelerin görsellerinden oluşan 70 adet fotoğraf ve bunlara ilişkin bilgiler içeriyor. Hemşehrilerimiz Harameyn’i (Mekke-Medine) yeniden keşfetmesi için bir kapı aralayan sergiyi Ramazan ayı süresince ziyaret edebilirler" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum"

Başkan Pekyatırmacı, "Projeyi himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye engin muhabbet ve şükranlarımı arz ediyorum. Fotoğraflarıyla katkı sunan fotoğraf sanatçımız Orhan Durgut’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selçuklu Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği güzel bir organizasyonuna daha şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "İçinde bulunduğumuz şu günlerde Harameyn ve Kudüs’le ilgili özel günler geçiriyoruz. Dolayısıyla bütün Müslümanlar olarak buralarla olan irtibatımızı çok sıkı tutmamız gerekiyor. Bu kutsal yerler sadece bir kitleye, bir millete ait değil ve tüm Müslümanlar için mukaddes olan değerlerimiz ve hepimizin bu değerlere sahip çıkması gerekiyor. Bu tür güzel organizasyonlarda buna vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi’ne sergi dolayısıyla teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, "Harameyn Fotoğraf Sergisi" kutsalımız olan Mekke’nin ve Kabe’nin güzel görüntülerinin fotoğraflandığı kıymetli bir sergi. Mübarek Ramazan ayında umre ziyareti yapamayan hemşehrilerimizin en azından özlemlerini gidermek anlamında bu sergiyi izlemleri ile biraz olsun hasretlerini gidereceklerini düşünüyorum. Başta bu fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen Orhan Hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Harameyn Fotoğraf Sergisi"nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin,Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Fotoğraf Sanatçısı Orhan Durgut, Ak Parti Selçuklu ilçe teşkilat üyeleri katıldı.