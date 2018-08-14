Hasan Angı: “Asıl hedef Türkiye”

Asıl mesele Türkiye’dir” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, döviz kurundaki manipülasyon ve akabinde yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Döviz kurunda yaşananların ülkemize yapılan ekonomik bir operasyonun açık bir göstergesi olduğunu belirten Hasan Angı, “Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırılar şimdi de ekonomik darbe girişimi ile devam etmektedir. Döviz kurundaki gelişmelerin, ekonomik hiçbir temeli olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı aşikardır. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kriziyle ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Ülkemize karşı yürütülen büyük bir operasyondur. Bu saldırılara karşı hükümetimiz gerekli adımları atmaktadır. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır ve bu tür kirli operasyonlara pabuç bırakmayacaktır” dedi.

“Bu oyunu hep birlikte bozacağız”

Ekonomik operasyonun hedefinin son yıllarda hızla büyüyüp gelişen Türkiye olduğunu ifade eden Başkan Angı, “Ülkemize yönelik son yıllarda artan saldırıların hedefi asla partiler, şahıslar, kurumlar değildir. Asıl mesele Türkiye’dir. Maruz kaldığımız oyunların gayesi ülkemizin büyüyüp gelişmesine engel olmak, milletimizi boyunduruk altına sokarak sömürge haline getirmektir. Son yıllarda yaşadığımız olayların ve son ekonomik operasyonun gerçek sebebi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmak da millet olarak topyekün karşı duruşumuzla mümkündür. Bu noktada toplumumuzun her kesimine büyük görevler düşmektedir. Bu günden sonra yerli ve milli olmaya daha fazla gayret etmeliyiz. Döviz kurunun ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse, en kısa zamanda oraya da oturacaktır. Bu konuda kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız” şeklinde konuştu