Hasan Angı ve Tahir Akyürek’ten Ayakkabıcılar Sanayisine ziyaret

Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Aykent Ayakkabıcılar Sanayisini ziyaret ederek, esnaflardan seçimlerde destek istedi.

Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Aykent Ayakkabıcılar Cami’nde Cuma namazının ardından esnaflarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

“İnşallah memleketimiz çifte bayramı yaşayacak”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ayakkabıcılar esnafımızın Konya’nın geçmişinden bugüne dede mesleği olarak bilinen ve bu sektörde pek çok duayen olan kuruluşlarımız var. Sanayimizi dolaşarak değerli eski Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda milletvekili adayımız Tahir Akyürek bey, karatay ilçe başkanımız, il başkan yardımcılarımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Yerinde ziyaretler önemli. Hem yaptıkları işleri görmek adına hem de adaylarımızı sahada onların görmesi amacıyla önemli bir çalışma, devam ediyoruz. Tüm sahada hem ana kademe olarak yaptığımız organizasyonlar hem kadın kollarımızın ev ziyaretleri, gençlik kollarımızın gençlik programlarını tüm mahallelerde yürütüyoruz. Sadece merkezde değil 31 ilçede yürüyen bu çalışmalar bereketle devam ediyor. İftara kadar olan kısım ve iftar sonrası olan çalışmalarla da beraber de gayet güzel bir şekilde Ramazanın bereketiyle yürüyor. Bugün mübarek Cuma günü. Artık Ramazanın son Cuma günü olarak eda etmiş olduk. Bir daha ki Cuma bayram. İnşallah memleketimiz çifte bayramı yaşayacak. Bir taraftan Ramazan Bayramını diğer taraftan da 24 Hazirandaki demokrasi bayramını inşallah” ifadelerini kullandı.

“Konyamızda, ülkemizde birçok esere, birçok hizmete imza atıldı”

Seçim çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyleyen 27. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, AK Parti’nin farkı; AK Parti bugüne kadar yaptıklarını daha ziyade anlatıyor. Çünkü hamdolsun Konyamızda ülkemizde birçok esere, birçok hizmete imza atıldı. Vatandaşın bakış açısı şu; yaparsa yine AK Parti yapar. Eksik varsa yine bunu AK Parti tamamlar. Ramazan olduğu için tabi öğleye kadar biraz rutin geçiyor ama öğleden sonra faaliyetler çoğalıyor. Biz bütün ilçeleri ziyaret ediyoruz. Ekipler halinde sanayileri ve yine halkımıza farklı boyutlarda ulaşmaya çalışıyoruz. 31 ilçede iftar programlarıyla, akşamları sohbet programlarıyla, sahur programlarıyla insanlarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. 24 Haziran seçimi çok önemli. Çünkü Türkiye’de sistem değişiyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa farklı bir kamu yönetimi sistemine geçilecek. Bu sistem de bütün eski liderlerin rahmetli liderlerin hayali olan Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemi. Burada bunu anlatıyoruz" dedi.

“2023’te dünyanın en güçlü 10 ülke arasında yer alma hedefimiz var”

Türkiye’nin 2023 hedefine kitlendiğini belirten Akyürek, “Türkiye 2023 hedefine kitlenmiş durumda. 2023 hedefini seslendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 2023’te dünyanın en güçlü 10 ülke arasında yer alma hedefimiz var. Hem ekonomide hem milli gelirde hem savunma sanayisinde buna ülkemizin yetişebilmesi için şehirlerimizin de güçlü olması lazım. Şehirlerimizin ana dinamiğini aslında üretici insanlarımız oluşturuyor. Sadece belediyecilik çalışmaları şehri güçlü kılmaz. Dünden bugüne Konya’da sanayi gerek organize sanayi gerek özel organize sanayi alanları Konya’nın gücünü oluşturuyor. Mesela içinde bulunduğumuz alan Ankara yolu üzerinde yaklaşık 40 bin sigortalı olarak çalışan kardeşimiz var. 15 sene önce buralarda çalışan 7-8 bin kişiydi, şu anda 40 bin kişi yine Konya organize sanayide 9-10 bin çalışan vardı şimdi 38-39 bine çıktı. Konya’nın gücünü aynı zamanda sanayiler oluşturuyor. Aynı zamanda üretimi oluşturuyor Konya’nın gücünü. 2023 hedefine ülkemizin ulaşan-bilmesi için şehrimizin daha da güçlenmesi için çaba gösteriyoruz bunları anlatıyoruz. 24 Haziran seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.