Hasan Angı ve Tahir Akyürek’ten ziyaretler

Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şubesi, Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi, Konya Şehit Aileleri Derneği ve Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Teşkilatı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi, Şehit Aileleri Derneği ve Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

"Konya olarak ilk günden beri bu partiye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize minnettarız"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin yetiştirdiği ve rakibi olmayan bir lider olduğunu belirterek, “Medyanın yerelliği veya yaygınlığından öte duruşu bu millet için çok daha önemli. Ülkesini satmayan, ülkesinin geleceği adına bir iddiası varsa çekinmeden ortaya koyabilen bir anlayış ülkeyi kalkındırıyor. Siyasette de olsa ticarette de olsa medyada da olsa fark etmiyor. Önemli olan milli duruşumuzun sonuç alabilecek bir hal şu anda. Cumhurbaşkanımızın durumu hepimiz için bir örnek açıkçası. Cumhurbaşkanı adayımız olarak Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin şu anda yetiştirdiği ve rakibi olmayan da bir lider. Bunu iddialı bir söz olarak söylemiyoruz. Ülkenin bir gerçeği olarak baktığımız yerde diğer cumhurbaşkanı adaylarına baktığınız zaman ülkeyi 2023’lere veya 2071’lere taşıma iddiasından öte günlük polemik konularıyla yapılanları bile yıkma tarafında sözü olan bir anlayışla Türkiye’nin bir yere gidemeyeceği malum. Türkiye 21. yüzyılı geçmiş 20. yüzyılda kaybettiklerini telefi etti. Yeni bir dönemin hem bölgedeki gelişmelere karşı hem dünyada ki gelişmelere karşı ’ben de varım’ dediği bir dönem. Bundan dolayı dünya beşten büyüktür ifadesini rahatça kullanabiliyor. Dünyada ki yaşanan bunca yanlışa, zulme ’dur’ diyebilecek bir anlayış. İnşallah Türkiye 24 Haziran sonrasında çok daha güçlü bir hükumet sistemiyle arkasından oluşacak meclis yapımızda burada çok önemli. Konya olarak ilk günden beri bu partiye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize minnettarız. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu dönemde de 15 milletvekillini AK Parti olarak meclise gönderirsek iyi bir çoğunluk sağlarız. Türkiye huzurla, istikrarla güçlü bir şekilde de parlamento yoluna devam eder. Bundan doğacak güçlü Türkiye’de hepimizi güçlü kılacak diye bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Vatanımız ve milletimiz için can veren, kan veren şehit ailelerimizden Allah razı olsun"

Harp Malulü ve Şehit Aileleri derneğinde konuşan 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ise, “Harp Malulü ve şehit aileleri derneğimizin Türkiye çapındaki çalışmaları, başarıları ortada ve Konya başkanımızın, Türkiye’de Harp Malulü Gaziler ve şehit aileleri genel başkanı olmasından da hakikaten büyük bir mutluluk duyduk. Hem Konya adına hem de bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimize yapılacak hizmetler adına Mustafa beyi tebrik ediyoruz. Yeni şube başkanımız Süleyman beyi tebrik ediyoruz. Bundan sonra da inşallah şehitlerimiz, gazilerimiz ve ailelerimiz için hep birlikte çalışmaya elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz şehitlerimize, gazilerimize ve şehit ailelerimize. Vatanımız ve milletimiz için can veren, kan veren şehit ailelerimizden Allah razı olsun” dedi.